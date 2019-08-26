0553 313 94 23

Karateciler, ‘Dünya Şampiyonası’ yolcusu

KOCAELİ (İHA) – Kağıtspor’un alt yapısından çıkan başarılı karateciler Kocaeli’ni ve Milli Takımı temsil etmek için Dünya Şampiyonası’na katılacak.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
Karateciler, ‘Dünya Şampiyonası’ yolcusu

KOCAELİ (İHA) – Kağıtspor’un alt yapısından çıkan başarılı karateciler Kocaeli’ni ve Milli Takımı temsil etmek için Dünya Şampiyonası’na katılacak.


Karate Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası’nda Milli Takım adına mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından Ömer Özer, Gülsen Demirtürk, Ekrem Altuner Yılmaz ve Rabia Şentürk bir araya geldi. Uluslararası şampiyonalarda birçok derecesi bulunan dört mavi beyazlı karateci, 22 Ağustos’ta Sakarya’da başlayan Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katıldı.


Kafilede Dünya ve Avrupa Şampiyonu isim Ömer Özer, 2 sene üst üste Avrupa 2.’si olan Gülsen Demirtürk, Avrupa 3.’sü Ekrem Altuner Yılmaz, Balkan 3.’sü Rabia Şentürk yer aldı. Millilere, Ümit-Genç-U21 Milli Takım Baş Antrenörü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörlüğü görevini yürüten İbrahim Ercin eşlik etti.


Uzun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörü İbrahim Erçin, “İlk önce Türkiye Şampiyonası’na hazırlandık. 3 ay sonra sporcularımız burada elde ettikleri başarılar ile Dünya Şampiyonası seçmeleri için 1,5 aylık bir hazırlık sürecine girdi. Şampiyonaya 4 sporcumuz ile katılacağız, bu kulübümüz için önemli bir başarı. Yaşadıklarımız alt yapımızın önemini gösteriyor. İlimizin gençlerinden yetiştirdiğimiz sporcuların böyle bir başarı kazanması bizim için tarif edilemez bir duygu. Dünya Şampiyonası’nda hedefimiz altın madalya” dedi.


Kağıtspor Alt yapı antrenörü Mesut Kolaylı ise, “Alt yapımız ve başarı sporcularımız ile üst düzey antrenmanlarımız devam ediyor. Dünya Şampiyonası’na 4 sporcu ile katılacağız. Bu bizim için başlangıç asıl hedefimiz olimpiyat” diye konuştu.


Türkiye Şampiyonası’ndan birinci çıkarak seçmelere katılan Ekrem Altuner Yılmaz da, “Maça çok çalışarak iyi bir şekilde hazırlandık. Seçmeleri birinci olarak tamamladım. İnşallah Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Dünya Şampiyonası’nda hedefimiz altın madalya, inşallah alıp hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Kürsüde yer almak istediğini belirten Gülsen Demirtürk ise şöyle konuştu: “Çok mutluyum zorlu bir süreçten geçtik her rakibimiz bizim için zorluydu. Güzel sonuç elde ettik 4 arkadaşımız ile birlikte hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama kürsünün her yeri güzeldir. Önemli olan mücadele etmek pes etmemek.”


Başarılarla dönmek istediklerini belirten Rabia Şentürk ise şu ifadeleri kullandı: “9 yıldır karate yapıyorum Kağıtspor’da. Türkiye Şampiyonası’nın üzerinden 1.5 ay geçti, şampiyonada istediğimiz sonuçları elde edememiştik ama yine de seçmelere katılmaya hak kazandık. 1.5 ay gibi bir sürede zorlu bir dönemden geçtik ve çok çalıştık zorlu maçları başarıyla geçtik emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Dünya Şampiyonası’ndan başarı ile döneceğiz inşallah.”


Son olarak altın madalya ile yurda dönmek isteğini belirten Ömer Abdürrahim Özer de sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıldır karate yapıyorum. 4,5 aylık uzun bir süreçten geçtik ama başarılarımızın meyvelerini topladık. Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiğimiz başarılar ile seçmelere girdik ve Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandık. İnşallah Dünya Şampiyonası’ndan da başarıyla çıkacağız ve altın madalya ile yurda döneceğiz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da iş dünyası güveni yaklaşık 7 yılın en düşüğünde
    1. Almanya'da iş dünyası güveni yaklaşık..
    2. Öğrenciyken İspanya’da staj,..
    3. Hem hafif hem lezzetli: Taze incir..
    4. Dönmez: "Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz..
    5. (Özel) Ormanlar seyyar kamera ile..
    6. Gece kartalları Düzce halkına güven..
    7. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    8. Yumurta hangi ayda yedirilmeli? Bebek..
    9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    10. Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza:..
    11. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    12. Kutlu zaferin 948. yılı coşkusu
    13. Polisin elinden kurtulduğunu sanmıştı,..
    14. 11 yaşındaki Burak’tan, anlamlı..
    15. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    16. Aziziye’de haşerelere geçit yok
    17. Minibüsten düşen kadının ölümü sonrası..
    18. Baba adayları da gebelik sendromu..
    19. Binlerce kişi Börülce Festivaline akın..
    20. G7 Zirvesi’nde Trump- Sisi görüşmesi
    21. Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya..
    22. Brezilya'da Adalet Bakanına destek..
    23. Çinli Baidu akıllı hoparlör..
    24. Jandarmadan motosiklet uygulaması
    25. Yöresel lezzetler kış için hazırlanıyor
    26. Hafta sonu tatilini çöp toplayarak..
    27. Hisarcık’ta düğünlerde toprak..
    28. "Eskigediz, 5 aydır neden..
    29. Ağrı'da lastiği patlayan tır alev aldı
    30. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Grubu:..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!