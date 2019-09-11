Karatay Belediyesinden 90 bin vatandaşa aşevi hizmeti

Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, her gün yüzlerce aileye 4 çeşit sıcak yemek hizmeti sunarak onları yalnız bırakmıyor.

Sosyal belediyeciliğin gereklerini getirme çabasındaki Karatay Belediyesi, Zemburi Aşevi ile her gün ihtiyaç sahibi 400 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Evde kendi yemeğini pişiremeyen ilçe sakinleri için kurduğu aşevi ile sıcak yemekleri hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine kadar bırakan Karatay Belediyesi, yüzleri güldürmeyi sürdürüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, aşevinden, nakdi yardıma, Şefkat Evleri’nden gıda yardımına, asker maaşından Karatay Kart uygulamasına kadar her konuda ihtiyaç sahiplerine şefkat ellerini uzattıklarını ifade ederek, vatandaşın hayatının her anında var olmayı arzuladıklarını söyledi. Belediyenin sosyal yönünü hem yardım faaliyetleriyle hem de onlarca projeyle güçlendirdiklerini belirten Başkan Kılca, "Yardımlarımızın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir inceleme ve tespit çalışması yürütüyoruz. Yerinde ziyaretlerle söz konusu hizmetimizin gerçek amacına ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi bünyesinde kurulan Zemburi Aşevi ile günde 400 aileye iki öğün 4 çeşit yemek verdiklerini ve aşevine gelme imkanı olmayan hastaların evine yemek servisi yaptıklarını ifade eden Hasan Kılca, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hazırlanan yemekler özel kaplarda aşevi görevlilerimiz tarafından hemşehrilerimize teslim ediliyor. Hemşehrilerimiz kendilerini yalnız hissetmesin, umutsuz olmasınlar istiyoruz” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen tüm aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Kılca, "İhtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra aşevi personellerimiz, her sabah saat 08.00’da başladığı mesaisini öğle saatlerine kadar sürdürüp yemekleri yardıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıyor. Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, aynı zamanda ailenin sağlık durumu dikkate alınarak hazırlanıyor. Aşevimizde bugüne kadar 90 bin hemşehrimize hizmet verdik. İnsanı odağa aldığımız hizmet anlayışımıza devam edeceğiz. Karatay Belediyesi, birçok konuda olduğu gibi sosyal hizmetler alanında da model bir kurum. Bu çıtanın daha yukarılara çıkması içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.