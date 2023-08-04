Karataş Müftülük binasına el konulması devlet kurumları arasında krize sebep oldu! Kaymakamlık gaspına tepki

Adana’nın Karataş İlçesi Müftülüğü’ne Karataş Kaymakamlığı’nın el koyması, devletin iki büyük birimini karşı karşıya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı emrindeki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Karataş Müftülüğü hizmet binasına İçişleri Bakanlığı’na bağlı Karataş Kaymakamlığı’nca el konularak müftülük hizmetlerinin aksaması, krize sebep oldu.

“Anayasaya aykırı”

Adana Karataş İlçe Kaymakamlığı’nın Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan Karataş İlçe Müftülük Hizmet Binasına gerekli izinleri almadan zorla el koyduğuna dikkat çekerek tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Karataş Kaymakamlığı anayasaya ve kanunlara açıkça aykırı olan bu haksız el koymadan bir an önce vazgeçmelidir” dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Adana Karataş İlçe Kaymakamlığı farklı bir binada hizmet verirken, mevcut binanın hizmet gereklerini karşılayamadığı bahanesiyle mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan Karataş İlçe Müftülük Hizmet binasına el koymuş ve müftülük hizmetlerini de engellemiştir.

Mülkiyeti özel hukuk tüzel kişisi olan Diyanet Vakıfı’na ait söz konusu binanın Karataş Kaymakamlığı tarafından haksız bir şekilde işgal edilmesi, başta 5442 Sayılı Kanun ve Anayasa’nın 35. Maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına da açıkça aykırıdır” ifadelerini kullandı.

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“Kaymakamlık Diyanet Vakfı'nın malını gasp edemez!”

Diyanet Vakfı’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmadığını, dolayısıyla bir kamu kurumu olan kaymakamlığın söz konusu binaya her ne sebeple olursa olsun izinsiz bir şekilde yerleşemeyeceğini belirten Yıldız, “İlçede devleti temsil makamındaki kaymakamlık yetkim var diye özel hukuk tüzel kişisi olan Diyanet Vakfı’nın malını gasp edemez. Böyle bir karar almak devlet adabıyla bağdaşmaz. Bu yanlış uygulamadan ve gasptan bir an önce vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu.

“Vakıf malı rızasız bir şekilde gasp edilemez!”

Gerekli yazışmaların yapılmasına ve Karataş Kaymakamlığı’ndan binanın tahliye edilerek müftülüğe teslim edilmesi istenmesine rağmen Karataş Kaymakamlığı’nın haksız işgaline devam ettiğinin altını çizen Yıldız “Söz konusu binanın mülkiyeti Diyanet Vakfı’na aittir. Vakıf malı rızasız bir şekilde gasp edilemez. Karataş ilçe kaymakamlığını bir an önce bu haksız gasptan vazgeçerek binanın tahsis edildiği kurum olan Karataş Müftülüğü’ne teslim etmesini bekliyoruz. Müftülük hizmetlerini de engelleyen bu gasptan biran önce vazgeçilmelidir. Yapılan bu hukuksuz uygulama konusunda Adana Valiliğimizi ve İçişleri Bakanlığımızı göreve davet ediyoruz” çağrısında bulundu.