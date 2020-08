Karasu Nehri rafting tutkunlarının gözdesi oldu

Erzincan'da eşsiz doğasıyla adrenalin tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı olan Karasu Nehri, yerli ve yabancı rafting tutkunlarını ağırlıyor - Rafting rehberi Nurettin Can: - "Her geçen gün vatandaşların talebi bu gezilere artmakta. Hafta sonları gruplara bot sayısı ve rehber sayısı olarak yetişemiyoruz" - Uluslararası nehir rehberi Halit Yücel: - "Yaklaşık bir aydır çok fazla bir talep almaya başladık çünkü insanlar doğaya çıkmayı ve bağlanmayı öğrendi" - Rafting meraklısı İpek Koç: - "Pandemi sürecinde tabii uzun süre evde kaldık, bu da bizi gerdi. Sporun her türlüsünü denemek lazım. Rafting de gerçekten heyecan verici ve rahatlatıcı bir spor"