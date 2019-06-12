Karasu Çayı Mardin’de turizminin yeni gözdesi

Mazıdağı İlçesinin yaz cenneti olarak bilinen Karasu Çayı, turistlerin akınına uğramaya başladı. Yaz aylarındaki aşırı sıcaklardan kurtulmak ve serinlemek isteyen vatandaşlar Karasu Çayı’na akın ediyor. Piknik yapıp doğanın güzelliğinin tadını çıkaran vatandaşlar bölgenin turizme kazandırılmasını bekliyor.

Karasu Mahallesi sakinlerinden Sefer Demir, sıcakların artması nedeni ile çayın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Demir, "Yazın çiftçilerin arazilerini sulaması nedeni ile Karasu Çayı’ndaki su seviyesinde azalmalar oluyor. Kışın yağışların fazla olduğu zamanda tekrar eski haline dönüyor. Burada şelale de var, birçok kişi bunu görmek için şehir dışından geliyor" dedi.