Kararmış ocak gözleri nasıl parlatılır? Ocak başları nasıl temizlenir?

Kararan ocak gözlerini pratik yöntemlerle kısa sürede pırıl pırıl yapabilirsiniz. Peki bu yöntemler neler? İşte kararmış ocak gözlerini parlatan pratik yöntemler:

Son zamanlarda ev yapımı pratik temizleyiciler oldukça ilgi görmeye başlamıştır. Kimyasalların yol açtığı sorunlar ve hastalıklardan ötürü ev hanımları doğal olan temizleyicilere yönelmiştir.

Kararmış ocak gözlerinizi pırıl pırıl yapmak için gerekli olan malzemeler ise şunlardır; 2 çay bardağı sirke, 4 yemek kaşığı limon tuzu, demirlerin üzeri geçene kadar su, beyaz sabun ve çelik tel ocak gözlerinizi temizlemek ve parlatmak için yeterli olacak malzemelerdir.

Bu karışımı iyice karıştırıp içerisine demirleri atınız ve ocağa bir kap içerisinde alıp kaynatınız. Ardından ise beyaz sabuna batırdığınız sünger ile iyice ocak gözlerini ovalayınız ne kadar işe yaradığını gördüğünüzde sizde gözlerinize inanamayacaksınız.

Sirkeli ve limonlu su her zaman için ev temizliğinden vazgeçilmez ikilidir. Sizde ocak gözlerinizin temizliğinde bu ikiliden yararlanarak harikalar yaratabilir ve aynı zamanda pırıl pırıl ve tertemiz ocak gözlerine sahip olabilirsiniz. Aynı yöntemi ve karışımı kullanarak aynı zamanda ocağınızın üzerini de bir sünger yardımı ile silebilirsiniz. Oldukça işe yarayacak olan bu karışımı mutfağınızdaki inatçı lekeler için de gönül rahatlığı ile uygulayabilirsiniz.

Artık günümüzde kimyasal maddeler ile oluşan temizleyiciler kansere kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır. Sizde bu etkilerden kurtularak sirke, tuz ve limonun gücünden yararlanın ve evinizi baştan aşağı bu ürünler ile temizleyebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de uygulaması pratik olduğu kadar da ekonomik olduğu için rahatlıkla ve güvenle kullanabilirsiniz.

SABUNLA OCAK GÖZLERİNİ PARLATMA İŞLEMİ

Beyaz sabunu rendeleyin ve kaynar suyu sabunun üzerine dökerek ocak gözlerini içine alın. 1 gece bu suyun içinde bekletin ve durulayın. Daha sonra az miktar çamaşır suyu dökün ve telle iyice ovalayın. Duruladıktan sonra kurulayın ve ocağınıza yerleştirin.

Kararmış ocak başlıkları nasıl temizlenir?

Ocak gözlerini sıcak suyun içerisinde bekletip kararan yerlerin yumuşamasını sağlayın. Daha sonra tel ve bulaşık deterjanı ile ovalayın. Duruladıktan sonra kullanabilirsiniz.

Karbonatla ocak temizliği

Cam ocağın yüzeyine bol miktarda karbonat serpin. Daha sonra ocağın üzerini sıcak suyla ıslattığınız bez ya da havlu ile kapatın ve bu şekilde yaklaşık yarım saat beklemeye bırakın. Böylece inatçı kirlerin yumuşamasını sağlayacak temizliği kolaylaştıracaksınız.

Paslanmış ocak gözleri nasıl temizlenir?

Sabunu rendeleyin ve derin bir kabın içerisine koyun. Ardından kaynayan sıcak suyu sabunun üzerine döküp ocak gözlerini de içerisine atın. 1 gece beklettikten sonra durulayıp, çamaşır suyu döküp telle sert bir şekilde telle ovun. Duruladıktan sonra kurulayarak yerine yerleştirebilirsiniz.