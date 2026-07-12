Kılıçdaroğlu’na cenazede saygısızlık: Alana alınmadı, geri gönderildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Önceki gün hayatını kaybeden şair Ahmet Telli için Ankara’da düzenlenen cenaze töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile hala kendini genel başkan zanneden Özgür Özel’in çelenkleri üzerinden yeni bir krize sahne oldu. Özgür Özel’in ‘CHP Genel Başkanı’ yazılı çelengi törene alınırken Kılıçdaroğlu’nun çelengi ise alanda istenmedi. Çiçekçi geri götürmek zorunda kaldı.
Solun bayrak şairi Ahmet Telli’nin cenaze programı bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Telli'nin naaşı, Ankara'da ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
CHP içinde yaşanan gerginlik Ankara'daki uğurlama töreninde de krize neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tören için gönderdiği cenaze çelengi alana kabul edilmedi.
Reddedilen çelengi çiçekçi geri götürmek zorunda kalırken, üzerinde ‘CHP Genel Başkanı Özgür Özel' yazan çelenk ise tören alanına alındı.