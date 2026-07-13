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Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

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IHA Giriş Tarihi:

Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Karabük'te boş arazide çıkan ve geniş bir alana yayılan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alındı

#1
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Jandarma ekipleri de vatandaşlarla birlikte söndürme çalışmalarına destek verdi.

#2
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Olay, merkeze bağlı Çerçiler köyünde meydana geldi. Boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

#3
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

#4
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangın söndürme helikopteri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Yangına havadan helikopterle, karadan ise itfaiye ve orman ekiplerince müdahale edildi

#6
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

jandarma personeli de vatandaşlarla birlikte alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdi.

#7
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

#8
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

#9
Foto - Omuz omuza verip anız yangınını söndürdüler

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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