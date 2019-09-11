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Karar sonrası Arda Turan’dan ilk açıklama

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada kararını açıklayan mahkeme Arda Turan’a 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:50
Karar sonrası Arda Turan’dan ilk açıklama

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada kararını açıklayan mahkeme Arda Turan’a 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karar sonrası açıklama yapan Arda Turan, “Kendi adıma da dersler çıkardığım muhakkaktır. Bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Başımı; kendi huzurundan başka bir yerde eğdirmeyen Allah’a şükürler olsun" dedi.


Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında mahkeme üçüncü duruşmada kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay ve "meskun mahalde ateş etmek" suçundan 10 ay, toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bıraktı. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek. Karar sonrası ünlü Futbolcu Arda Turan sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Turan, o açıklamada yaşadığı olaylardan ders çıkardığını belirterek mesleğini en iyi şekilde yaparak yakınlarını gururlandırma amacında olacağını ifade etti.



"Sözlü taciz suçunu işlemedim, işlemem de mümkün değildir"


Yaptığı yazılı açıklamada davanın bugün neticelendiğini belirten, ailesinden dostlarından ve bugüne kadar kendisini örnek alan tüm gençlerden özür dilediğini ifade eden ünlü futbolcu Arda Turan, “Öncelikle; yaşanan olaylarda üstüme atılan çirkin "sözlü taciz" mirasını temizlemek niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan dolayı; ailemden, kulübümden, dostlarımdan ve en önemlisi beni bu güne kadar örnek almış bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim. Bunu en samimi duygularımla söylüyorum. Bununla birlikte, bu aşamada bazı açıklamalar yapmanın da zorunluluğunu duyuyorum. Bilinmesini isterim ki; insanoğlunun karşılaşacağı en zor durumlardan birinin, bir iftira karşısında, hem de böylesi ağır ve çirkin bir iftira karşısında haklılığını savunmaya çalışmak olduğunu tecrübe ettim. Adınıza ve ailenize iftira atarak çamur bulaştırmaktan başka bir şey düşünmeyenler karşısında gerçeği haykırmanın bazen yeterli ve ikna edici olamayabileceğini yaşayarak gördüm. İlk gün ne söylediysem, bugün de aynısını söylemekte birlikte, bugün Türk adaleti de ilk gün söylediğimi, yaptığı yargılama ve verdiği hükümle bir kez daha tescil etmiş oldu. Ben, konuşulması bile beni rahatsız eden bu yargılama konusu, sözlü taciz suçunu işlemedim. İşlemem de mümkün değildir. Bugün itibarıyla tüm kamuoyunu; bu iddiaların ortaya atıldığı günlerde söylenenleri, yapılan sözde haberleri ve mahkemeye dahi saygı duymayarak kendilerine uzatılan her mikrofonda devam eden yargılamayı etkilemeye yönelik beyanları verenleri hatırlamaya; bu olayı adeta kendilerini öne çıkarıcı bir reklam malzemesi olarak kullananların kimler olduğunu düşünmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Bu olayın manşeti taciz suçlamasından beraat ettiğimdir"


Turan açıklamasının devamında yaşadığı olaylardan ders çıkardığına dikkat çekti. Mesleğini en iyi şekilde yaparak yakınlarını gururlandırma amacında olacağını ifade ederek, “Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. O dönemde bana bu iftirayı atanlara çanak tutanları, buna içten içe sevinen ve hatta dostundan şüphe edenleri kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Kendi vicdanlarında kendilerine karşı dileyecekleri özür, umarım ki bundan sonraki yaşamları için onurlu bir başlangıcın ilk adımı olur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen söylemek isterim ki; ben yine de insanlara, güzele ve iyiye olan inancımı hiç kaybetmedim. Bu olaylardan kendi adıma da dersler çıkardığım muhakkaktır. Bundan hareketle; çok çalışıp, mesleğimi en iyi şekilde yapıp her zaman yanımda olan ailemi, sevgili eşimi, kulübümü ve dostlarımı gururlandırmak en büyük amacım olacaktır. Son olarak söylemek istediğim şey; bu olayın manşeti; üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Başımı; kendi huzurundan başka bir yerde eğdirmeyen Allah’a şükürler olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:50
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