Karar gazetesinde "Kral çıplak" fotoğrafı!

Ankara'daki bir otelde, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” toplantısı düzenlendi. Toplantıda çeşitli partilerden siyasetçiler katıldı.

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'ın söz konusu toplantıya dair kullandığı fotoğraf dikkatlerden kaçmadı. Fotoğraftaki 6 kişinin 3'ünün CHP'li olduğu, sözde demokrasi için düzenlenen toplantıda CHP'nin ön plana çıkarıldığı görüldü. Fotoğrafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın olduğu görüldü. Bu CHP'lilerin yanında millet ittifakının minik ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yer alırken bir diğer isim dikkat çekti; AK Partili Bülent Arınç!..

Türkiye'de siyasetçilere ceza verilmesinin baş aktörü, parti kapatmaların tahrikçisi, başörtü yasağının faili CHP'den üç isim birden, Türk Demokrasi Vakfı'nın protokolünde yer aldı. Tek parti sultasında, yıllarca ülkeyi inim inim inleten CHP'lilerin, Demokrasi etkinliğinde en baş köşede ne işi olduğu merak konusu oldu!..

CHP'lilerin demokrasi duyarı kasması, "Sizin demokrasiniz batsın" dedirtti. Yıllarca demokrasiyi ayaklar altına alan CHP'lilerin kendilerini demokrasi etkinliğinde en önce göstermesi, gazetenin kullandığı, "Kral çıplak" ifadesi nedeniyle de manidar oldu.