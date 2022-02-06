Karar gazetesi ve Mustafa Karaalioğlu ‘sahte fotoğraf’ üzerinden operasyona kalkıştı!

AK Parti’den ayrılarak parti kuran Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi Karar’ı utandıran gelişme yaşandı. İlim Yayma Vakfı, Karar’ın haberi ile Mustafa Karaalioğlu’nun iddialarını yalanladı.

Davutoğlu’nun Karar’ı işin aslını araştırmadan haber yaptı

Ahmet Davutoğlu’nun Karar gazetesi, “Süleymaniye Camii'nin önündeki inşaata tepkiler yükseliyor” başlığıyla bir habere yer verdi. Karar, ‘Rakıcı’ Yazar Ahmet Ümit’in sosyal medya hesabından paylaştığı “Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı Süleymaniye Camisi'nin önüne yaptırılan İlim Yayma Vakfı'na ait inşaat, İstanbul'un eşsiz siluetini ortadan kaldıracak. Bunun adı cinayettir. İnşaat derhal durdurulmalıdır.” şeklindeki ifadeleri kaynak gösterdi.

Karar'ın kaynak gösterdiği isim yazar Ahmet Ümit'in bugün yaptığı başka bir paylaşım ise şu şekilde;

“Süleymaniye Camii’nin silüeti bozuldu” iddiasında bulundu

Karar haberinde, “Tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu.” iddiasında bulundu.

Karaalioğlu da köşesine taşıdı

Karar gazetesi, ‘Rakıcı’ Ahmet Ümit’in iddiasını kaynak göstermekle kalmayarak yazarı Mustafa Karaalioğlu da “İnşaatı sadece İlim Yayma’nın vicdanı durdurabilir” başlıklı bir yazıya da yer verdi. “Süleymaniye Camii’nin siluetini kapatacak bir bina yapmak kimin aklına gelmiştir acaba?” sorusuyla yazısına başlayan Mustafa Karaalioğlu, şunları köşesine taşıdı:

“Madem önceki bina depreme dayanıksızdı; o halde yıkıp caminin önünü daha da açmak varken fırsat bu fırsat deyip yeni bina yapmak, o binayı iyice yükseltip Süleymaniye’nin silüetini ortadan kaldırmayı göze almak kimin fikridir? Hele, tarih, Osmanlı, ecdad, Sultan Süleyman, Mimar Sinan gibi değerlerin en büyük savunucusu bir iktidar devrinde… Kim, Süleyman’ın adına yapılan, Sinan’ın imzasını taşıyan bir eseri önemsizleştirmeyi göze almıştır?”

İlim Yayma Vakfı’ndan yalanlama geldi

İlim Yayma Vakfı, Süleymaniye Camii’nin yakınlarına inşa edilen bir bina ‘silüeti bozuyor’ iddiasına yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Yapılan açıklamada, “Süleymaniye, İstanbul'un ruhudur. İlim Yayma Vakfı'nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Yarım asırdır faaliyet gösteren İlim Yayma Vakfı, İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu'nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever tarafından bağışlanan Fetva Han isimli iş hanını, bağış amacına uygun olarak inşa etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır. Söz konusu bina, yıkılmadan önce tek kütle halinde ticari amaçla kullanılan binadan yaklaşık %20 daha küçük inşa edilmiştir. Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır.

Fotoğrafın gerçeğini yayınlayacak mısınız?

Saf değiştiren “kaçkınlar” kulübüne dönen Karar gazetesi ile yazarı Mustafa Karaalioğlu’nun sahtekarca yayınladıkları fotoğrafın gerçeğini yayınlayıp yayınlamayacakları merak konusu oldu.





