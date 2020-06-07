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Aktüel

Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Manisa Valiliği tarafından Yunusemre ilçesi Yukarı Kayapınar Mahallesinin korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurulmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından mahalle, dezenfeksiyonlu su ile yıkandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:59:21 -
Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Manisa Valiliği tarafından Yunusemre ilçesi Yukarı Kayapınar Mahallesinin korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurulmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından mahalle, dezenfeksiyonlu su ile yıkandı.


Manisa Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Yukarı Kayapınar Mahallesi 14 gün süreyle karantina altına alındı. Kararın alınmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yukarı Kayapınar Mahallesinde dezenfekte uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada sağlık ocağı, muhtarlık binası gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarının yanı sıra yol ve kaldırımlarda da dezenfekte çalışması yapıldı. Vatandaşların sağlıklarına öncelik veren Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli periyotlar dahilinde dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceği duyuruldu.

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