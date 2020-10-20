Karantinadaki askere çat kapı denetim

Daha önce personeline, nikah ve düğün gibi virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu toplu faaliyetlere katılmamaları konusunda uyarı yapan TSK'da yeni bir uygulama daha hayata geçti. Uygulamaya göre temaslı veya şüpheli olarak evinde karantinada olması gereken ve kronik hastalığı nedeniyle idari izin verilen askerler, evlerine yapılan ani denetimlerle kontrol ediliyor.



Özel ekipler, lojmanlara ve personelin kaldığı evlere habersiz gidiyor. Koruyucu kıyafet giyen ekipler, karantina nedeniyle evlerinde kalmaları gereken personelin söz konusu kurala uyup uymadıklarını denetliyor.



Karantinada olması gerekirken evlerinde bulunmayan personele ise birlik komutanları tarafından yaptırım uygulanıyor.