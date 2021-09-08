Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, korona olmaları durumunda derslerden geri kalmamak adına canlı derslere katılımlarının mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Korona olan öğrenciye online canlı ders verilecek mi?

Karantinada olan öğrenci canlı ders alabilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi.

Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak.

Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler bu eğitimlerini sürdürecek ve bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak.

Ayrıca bu öğrencilerin, TRT EBA TV ve " eba.gov.tr" portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

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