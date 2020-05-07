Karantina süreçleri biten vatandaşlar, 14 günlük süreci duygu dolu sözlerle anlattı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas’a getirilerek KYK’ya bağlı yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina süreçlerinden ardından memleketlerine uğurlandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Almanya ve Avusturya’dan, Sivas’a getirilen 557 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Öğrenci Yurtlarında 14 gün misafir edilen vatandaşlar, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinden itibaren otobüsler ile memleketlerine uğurlandı. Karantina süreçleri biten vatandaşlara Sivas hatırası olarak fidan hediye edildi.

“İnsanlarımız Türkiye’nin kıymetini bilmiyorlar, bilsinler”

Korona tedbirleri kapsamında Almanya’dan Sivas’a getirilen Semra Demirkol, Türkiye’de yaşayan vatandaşların ülkemizin kıymetini bilmesi gerektiğin söyleyerek, “Türkiye’ye gelirken ilk başta bize Ankara demişlerdi daha sonra Sivas’a geldik. Güzel insanlar bizleri güzel bir şekilde karşıladı. Yurtlarda kalan 670 kişiyiz ama hepimize aile sıcaklığını verdiler. Bizim için çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Yemeğimiz, çayımız ve odalarımız gerçekten çok güzeldi. Yurt dışında bunu göremedik. Bizim insanlarımız Türkiye’nin kıymetini bilmiyorlar, bilsinler. Almanya’dan kötü bir şekilde buraya geldik. Çok şükür vatanımız var" dedi.