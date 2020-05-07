  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantina sürecinde odalarını kullandığı kız öğrencilere burs verecek

Suudi Arabistan’dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Mersin Kız Yurdunda geçiren Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrenciye eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:54:37 -
Karantina sürecinde odalarını kullandığı kız öğrencilere burs verecek

Suudi Arabistan’dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Mersin Kız Yurdunda geçiren Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrenciye eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi.


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan’da berberlik yapan 44 yaşındaki Gökmen Aşkaroğlu, 18 Nisan tarihinde Türkiye’ye döndüğünde 14 günlük karantina sürecini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdunda geçirdi. Mersin’deki karantina sürecini tamamlayarak memleketi Hatay’a dönen Aşkaroğlu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı odasını kullandığı 3 kız öğrenciye burs vereceğini açıkladı.


18 Nisan tarihinde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Yurduna 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere giriş yaptığını söyleyen Aşkaroğlu, “Bizleri yurt dışından getirerek yurtlara yerleştiren devletimize, bu süreçte bizlere her konuda yardımcı olan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca karantina süreci boyunca bizlerle her konuda ilgilenen yurt idaresine, temizlik, güvenlik ve sağlık personellerimize şükranlarımı sunuyorum. Her şey çok güzel bakımımız, yemeklerimiz çok şükür hiçbir eksiğimiz olmadı. Odalarını kullandığım öğrencilere burs vermek istedim, çünkü ben de iki kız çocuğu babasıyım. Gönlümden geçtiği için ufakta olsa öğrencilerimize yardımda bulunmak istiyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı