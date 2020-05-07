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Aktüel

Karantina da kalan miniklere renkli maskeler hediye edildi

Kayseri’de yurtlarda aileleri ile birlikte kalan küçük misafirlere, renkli maskeler hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:06:44 -
Karantina da kalan miniklere renkli maskeler hediye edildi

Kayseri’de yurtlarda aileleri ile birlikte kalan küçük misafirlere, renkli maskeler hediye edildi.


Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Hunat Hatun yurdunda Özbekistan ve Etiyopya’dan gelen vatandaşların çocuklarına renkli maskeler dağıtıldı. Yurt personeli Günay Uzun tarafından yapılan renkli maskeler, odalardaki çocuklara şeker ve çikolatalar ile birlikte verildi.

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