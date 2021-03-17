Karanlık Oda yine operasyon peşinde! 'Bakan Koca istifa edecek' yalanını kulis bilgisi diye yutturmaya çalışıyorlar

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Karanlık Oda Tv, yazarlarından Hürrem Elmasçı aracılığıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına konuşarak fitne tohumları ekti.

Yalanı 'Kulis bilgisi' diye yutturmaya çalıştılar

Yalan haberi, 'kulis bilgisi' diye öne süren Karanlık Oda yazarı, "Bakan Bey 'davul benim omzumda, tokmak başkasında' ilişkisini götürmek istemiyor artık." dedi. Başlığında 'Fahrettin Koca gidici' ifadelerini kullanarak fitne tohumları eken Elmasçı, Bakan Koca'nın pandemi ile mücadeledeki başarısını, "Geçen sene bu aralar tanıdık; 'pandemi' belası patladı; pek bir sevildi ilk zamanlar lakin. Babacan tavrı, samimi halleri filan. Çok sürmedi. Rüzgâr döndü şekerim; bir işler döndü velhasıl. Yaptığı açıklamalar birbirini tutmadı; bir şeyler gizleniyor dendi; tablolar filan paylaşılıyordu hani onlar tutmadı vs. Siyaset de futbol gibi ayol. Onlar da öyledir, futbolcular- teknik adamlar maç kazanınca yüceltilir, kaybedilince eyvah eyvah. Stresli iş yani; sağlam sinir gerekli." ifadeleri ile gölgelemeye çalıştı.

Gazeteci değil, soytarı dili: İki cümleden birisinde 'şekerim' ifadesi

Yazısında 'gazeteci' dili değil de soytarıca laubali ifadeler kullanan yazar, şunları söyledi:

"Bazen şaşırıyorum, bizim Ankara gazetecileri kulislerde konuşulanları duymuyor mu? Belki yazamıyorlar kim bilir. İş yine bu hanımefendiye düştü şekerim! Hiç uzatmayayım yazayım: Fahrettin Koca Beyin de şu ara canı burnunda yani, bırakıp gitmek istiyor o derece. Duyduğuma göre 'yukarısına' birkaç kez dillendirmiş de, 'yok, şimdi olmaz' denmiş hatta. Kim diye sormayın hiç, ben bilmem 'yukarısı' kim? Bilirim de bilmem!"

Şaşırtmadılar!

Geçmiş dönemde eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak üzerinden, dün de Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı öne sürerek fitne tohumları eken operasyon gazetesi karanlık Oda, Bakan Koca'nın istifa edeceği yalanını yazıya dökerek yine şaşırtmadı.