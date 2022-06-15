Karanlık eller iş başında! Milli maçta skandal tezahürat

Ümit Özdağ’ın hedef göstermesiyle birlikte Türkiye’de bir kesim tarafından hedef tahtasına oturtulan Suriyeli mültecilerle ilgili tehlikeli girişimlerde bir yenisi daha eklendi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı kendi sahasında ağıtrürladı.

A Milliler, rakibini 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Zafere gölge düşürdüler

Ancak milli maça trübünlerdeki bir grubun yaptığı skandal tezahüratlar damga vurdu.

Milli galibiyeti gölgeleyen rezalette bir grup “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganları attı.

Politik meselelerin trübünlere taşınması ve futbol sahalarının bu şekilde karıştırılmaya çalışılmasının kimlerin ekmeğine yağ süreceği merak ediliyor.

Akıllara “Hedeflenen trübünlerde karşıt görüşlüler ile skandal tezahüratları atanlar aralarında kavga çıkması ve istenmeyen olayların yaşanması mı?” sorusu geldi.