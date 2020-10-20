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Gündem Karanlık Dağ’da 17 terörist imha edildi
Gündem

Karanlık Dağ’da 17 terörist imha edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara'daki mahalle muhtarlarıyla bakanlıkta yemek yedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:55:00 -
Karanlık Dağ’da 17 terörist imha edildi

Muhtarlara hitap eden ve bu topraklarda yaklaşık 200 yıldır muhtar seçildiğine dikkati çeken Soylu, "Ne ilginçtir muhtarımızı seçmemize izin verdiler ama başbakan seçince idam ettiler. Cumhurbaşkanımızı da yıllarca seçtirmediler. Ama sonunda kaybettiler. 15 Temmuz’dan beri sadece terörle değil terörü besleyen tüm sebeplerle de mücadele ediyoruz. Terörle iltisaklı belediyelere müdahalemizi eleştiriyorlar ama biz bu milletin çocuğunu dağa kaçıranlara öylece bakmayız. Geçen hafta Hakkari Karanlık Dağ’da operasyon başlattık. İlk kez girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Önceki gün Amanoslar'da Dörtyol İslahiye Grubu imha edildi. Ya teslim olacaklar ya ölecekler. Başka çareleri yok" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soylu aracılığıyla muhtarlara “Siz bizim ilk elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz” sözleriyle seslendi.

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