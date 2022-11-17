Karanfilin harika 6 yararı: Çaya karanfil atmanın faydaları! Kekik karanfil çayı faydaları ve tarifi

Kolonyaya karanfil atmak eskilerin bir yöntemi olarak sıkça duyarız. Nedeni karanfil kokusu ve faydalarıdır. Siyah çaya karanfil atmak.... bir çok örnek verilebilir. Kan dolaşımını düzenleyen, kuvvetli bir antioksidan, mide bulantısında etkili, bağışıklık sistemini güçlendiren, bedeni ve zihni yorgunluğu gideren doğru karanfili nasıl seçeceğiz ve gizleyeceğinizden bahsedelim.

Severek içilen siyah çaya da karanfil eklenebilir. Siyah çaya farklı bir aroma katacak olan karanfil, bünyenize iyi gelecek özellikleriyle rahatlamanıza da yardımcı olacaktır. Karanfil çayı İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanların da yararlı özelliklerinden sıklıkla bahsettiği, popüler bir bitki çayıdır.

Karanfilin faydaları ve nasıl kullanılır?

KARANFİL NASIL TÜKETİLİR?

Karanfili pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Yemeklerinizde toz halinde baharat olarak tüketebilirsiniz. Karanfil çorbaya, etlere, toz halinde köfteye, keklere, meyve salatasına, aşureye, helvaya, baharatlı ekmeğe de katılarak tüketilebilir Ayrıca evde yapılan doğal meyve sularının içerisine de katarak içeceğinizi tatlandırabilirsiniz. Karanfil ayrıca çay halinde de tüketilebilmektedir. Bitki çaylarınızın ya da siyah çayınızın içine katarak da karanfili kullanabilirsiniz. Karanfil yağ olarak da kullanılabilmektedir.

Karanfil hangi hastalıklara iyi gelir?

Şişkinlik ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Kötü ağız kokusunu gidermeye yardımcıdır. Mide ve bağırsak sorunlarını gidermeye yardımcıdır. Karanfil tüketmek zararlı toksinlerden ve mikroplardan arınmanızı sağlar.

Karanfiller Nasıl Seçilir?

Senelerdir baharat dükkanlarında ve aktarlarda karanfilleri görüyoruz. Genellikle tam halinde satılan karanfiller toz halinde bulabilirsiniz. Toz haline dönüşen karanfilin tesiri acilen kaybolabilir. Bu surattan lüzumlu oldu zaman evinizde kendiniz toz haline getirmelisiniz. Değişik yandan toz karanfilin içerisine başka baharat tozları karıştırabilirsiniz.

Taze karanfili seçmek için baş parmak ve işaret parmağınızın arasına karanfilin çiçek başka bir deyişle baş kısmını koyup sıkıştırdığınızda burnunuza karanfil kokusu gelmeli. Doğru karanfili seçmenin yolu karanfili suyun içerisine koymaktır.

Yukarıyada kalırsa nitelikli bir karanfildir ancak altlara düşerse bayatlamış ve niteliksiz olduğunu kavrayabilirsiniz. Bunlar nitelikli bir karanfili seçmeniz için size dayanakçı olacaktır.

Peki, doğru ve nitelikli bir karanfil buldunuz ve aldınız. Konuta gittiğiniz zaman nasıl saklamalısınız?

Karanfili Nasıl Saklanmalıyız ?

Karanfilleri gizlemek için hava geçirmez bir sırça veya plastik kap kullanmalısınız. Karanlık serin ve kuru yerde saklamalısınız. Şayet ki öğüttüğünüz veya toz olarak aldığınız bir karanfil ise buzdolabına gizlemelisiniz. Toz karanfili süratli bir biçimde tüketmelisiniz.

Karanfilin Sıhhate Bereketleri

Karanfilin yalnızca baharat olarak aroma verme emeliyle kullanıldığını sanıyorsanız bu yazıda karanfilin yararını okuduğunuzda inanamayacaksınız!

Sindirim: Karanfil çayı, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık, iltihaplanma gibi problemlere engel olur.

Karanfil yemek pişirmede, aroma vermede ve değişik emeller için yemeklerde yaygın olarak kullanılan bir baharat türüdür.

Farklı olarak sigaralara emeliyle de ilave edilmektedir. Karanfilin yağı, antiseptik özelliktedir ve tıbbi emeller için kullanılmaktadır. Karanfil bileşiminin %70-90’ı eugenol adlı bir bileşikten oluşmaktadır ve karanfilin güçlü, aromasını ve kokusunu verir.

Baharat olarak mutfakta kullanmanın yanı sıra seçenek tıpta hastalıkları, sızıları rehabilitasyon etmek emeliyle bir hayli alanda kullanılmaktadır.

1. Diş Sızısını Eksiltir

Karanfil, diş sızısını eksiltir. Karanfili ağzınıza atın ve yumuşayana kadar dolaştırın. Ağrıyan dişinizin üzerinde yumuşayan karanfili dolaştırmaya çalışın. Diğer yöntem ise bir kaç karanfili tülbentin arasına koyun.

Çekiçle veya başka bir ağırlıkla karanfilleri bölün sonra ise tülbenti ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Yakalayabildiğiniz kadar ağzınızda bekletin. Unutmayın, diş sızınız için ilk yapmanız gereken bir diş doktoruna göstermektir. Ancak sızınızı geçiremediğiniz gidişatlarda karanfilden takviye almanız ağrıyı rahatlatacak.

Ateş: İçeriğindeki iltihap önleyici bileşenler sayesinde ateş düşürücü özelliği de bulunur. Karanfil çayı, alternatif tıpta da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ateş düşürmek için kullanılmıştır.

2. Bulantı ve Kusmayı Geçirir

Kusma ve bulantı geçici bir problem yediklerinizden kaynaklanabilir. yalnız mide ve bağırsak rahatsızlığınızın başlangıç bulgusu da olabilir.

Öncelikle aralıksız yinelenen bir gidişatsa doktorunuza müracaat etmelisiniz. Sindirim sisteminde yaşanan problemlerin gerçek nedeni genellikle bakterilerdir. İlaçlar her zaman çözüm ve hafifleme sağlamayabilir.

Bulantı, sindirim problemleriniz için natürel yollarla rehabilitasyon olmak istiyorsanız karanfil ve bal karışımı inanılmazdır. Çok daha öncekinden beri karanfil tozu ile bal karışımı bulantı için kullanılmıştır. Karanfil, anti-inflamatuar özelliğinin yanı sıra natürel anestezik tesire sahiptir.

Bu tesir kusma sırasında mideden yukarıya olan hareketin tersine dönmesini sağlar. Natürel balın anti bakteriyel özelliği bakterilerle savaşmaya dayanakçı olur.

Böylece mide de hafifleme sağlanır. Yapmanız gereken birkaç adet karanfili hırpalayarak toz haline getirin ve sonra bir tutam alıp 1-2 çay kaşığı doğal bal ile karıştırın. Bulantınız olduğu zamanlarda bunu yutabilirsiniz.

3. Ağız Kokusunu Eksiltir

Restaurantlarda ikram edilen karanfili öğreniyorsunuzdur. Nedeni, ağızdaki makûs kokuyu giderir. Makûs soluk, ağız kokusundan yakınıyorsanız karanfil size dayanakçı olacaktır. Taneleri ağzınızda çiğnemek güçlü ise yemeklerinize katarak kullanın. Dilerseniz meşrubatlara, meyve sularınıza, shakelere ekleyebilirsiniz.

4. Sinüziti İyileştirir

SİNÜS ENFEKSİYONLARI

Çalışmalar, karanfil çayının ve aktif bileşenlerinin sinüslerdeki iltihaplanmanın hafifletilmesine yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda semptomlara neden olan enfeksiyonu tespit etmekte işe yaradığını ortaya koydu.

Alerjisi olan fertler için semptomları eksiltmeye dayanakçı olabilir. Evde aromaterapi difüzörü var ise 3 damla karanfilin yağını difüzöre edin.

Maksimum 20 dk süresince karanfil yağının kokusunu soluyun. Solunum yollarının açılmasına, solunumun çoğalmasına ve tıkanıklığın açılmasına dayanakçı olur. Solunum rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda yardım olabilir.

Evde difüzör yok ise karanfil yağını göğsünüzün 1-2 damla damlatın ve burnunuz, göğsünüz, sinüsleriniz arasında masaj yapın. Alıngan bir cilde sahipseniz Yoğunluğunu Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak eksiltin.

Bir başka usul ise bir büyük bardak ılık suyun içerisine 2-3 damla karanfil yağı ilave edin. Solunum sistemine dayanakçı olmak, enfeksiyonları önlemek istiyorsanız gün içerisinde çay gibi bir defa içebilirsiniz.

Alerji ve sinüs gibi problemlerin günlük yaşamınızı etkilemesini yasaklamak istiyorsanız alerjinizi çoğaldıran, mukus salınımını çoğaldıran ve inflamasyona neden olan besinleri günlük yaşamınızdan çıkartın. Bunların yerine rehabilitasyon olarak kullanabileceğiniz nebatsal kaynakları, baharatları kumpaslı olarak harcamaya çalışın.

Ancak kullandığınız ilaçlar bunlara tesir edebilir, dikkat etkeniz zorunludur. Hekiminize danışmayı unutmamalısınız.

5. Kabarıklık, Gaz Problemlerine Dayanakçı

Vücutta gaz problemi bağırsak ve midede gaz ölçüsünün fazla olmasını sezilir. Bunun bir nedeni gaz alımının fazla olması veya yenilen besinlerde oluşan sindirim güçlükleridir. Hazmedilemeyen gıdalar, bakteriler tarafından gaz yapımına neden olur ve kabızlık alana gelir.

Öncelikle gaz sorunu çok sık oluyorsa ve fark ettiğiniz bir yiyecek varsa 1 gün süresince o yiyecek ve ondan yapılmış olan değişik yiyecekleri beslenmenizden çıkarmalısınız.

Neticesinde hafifleme yaşarsanız o yiyeceğe karşı sindirim kasveti sürüklüyorsunuz demektir. Karanfil gaz sorunu ile savaşmak için çok etkilidir.

Yapılan yemeklere 1-2 tane karanfil atabilirsiniz yada karanfil çayı yapıp içebilirsiniz.

Bu çay anti-bakteriyel, mantar önleyici ve parazit önleyici özelliklere sahiptir. Bağırsak parazitlerini yok etmede büyük rol oynar.

6. Soğuk Algınlığını İyileştirir

Yazın yada kışın fark etmeksizin tutulma olasılığı çok yüksek oluyor. Tez atlatabilmenize dayanakçı olabilecek karışım tasvirinde tabi ki karanfil tesirini gösteriyor.

Az evvel de bahsettiğimiz anti mikrobiyal ve anti inflamatuar özellikleri soğuk algınlığı rehabilitasyonunda ehemmiyetli yardım sağlıyor. Günlük olarak karanfil harcamak soğuk algınlığına tutulmanızı maniler. Ancak, tutulduğunuz vaziyetlerde de iyileşmenizi kolaylaştıracaktır.

Ilık suyun içerisine 2 tatlı kaşığı bal ve 4 damla karanfil yağı koyun ve gün içerisinde tüketin.

Karanfilin Cilde (Bereketleri) Faydaları

Doğal olan karanfil yağı çok eforludur ve dikkatli uygulanmalıdır. Dolaysız cilde uygulamak suratı yakabilir. Bu surattan uygulamadan evvel yüzde 1’e kadar düşük bir seviyeye olmalıdır. Karanfil yağı cildi rehabilitasyon etmek için kullanılmaktadır.

Sivilceleri Yok Eder

Aynaya baktığınızda gitmeyen sivilcelerden bıktınız mı ? doğal bir yolla rehabilitasyon etmek istiyorsanız karanfil yağını sınamanızda fayda var. Siyah nokta, irinli sivilceler, kızarıklıklar, sivilceler ve pul pul dökülme cilt rahatsızlığıdır.

Akne problemi genellikle hormonel balanssızlık sebebiyle ergenlik yarıyılında oluşabilir. Aynı zamanda cildin fazla neticeyi de oluşmaktadır.

Karanfil nebatının çiçeklerinden elde edilen bu uçucu karanfil yağı, muhteşem temizletme özelliğine sahiptir. içerisinde olan eugenol maddesinin anti bakteriyel özelliği sayesinde sızılı ve irinli sivilceleri ortadan kaldırmaya dayanakçı olur.

Karanfil yağı sivilceleri yok etmek için çok eforludur. Sivilceli bölgeye topikal uygulanmalıdır. Uyguladıktan sonra karınca hissi verir. Karanfil yağının anti mikrobiyal özelliği bakımından bakterilerin öldürülmesini sağlar ve sivilcenin diğer bölgelere dağılmasını önler.

2009 senesinde Çin’de yapılan bir çalışmada iltihaplı sivilceye en çok neden olan bakteri çeşidi üzerine karanfil yağı uygulanmıştır. Neticesinde aşikar bir biçimde bakteriler eksilmiş ve faize, gelişmeleri durmuştur.

Sivilcelerinizi azaltmak için karanfil yağını kullanmalısınız. Yoksa cilt tahriş olabilir. Seyrelmesi için ise hindistan cevizi yağı yada zeytinyağı kullanın. 10 damla hindistan cevizi yağına 1 damla karanfil yağı koyun.

Bir kulak pamuğu takviyesiyle veya pak parmak ucuyla sivilce üzerine uygulanabilir. Azıcık kurumaya vazgeçip sonrasında durulamanız yeterli olacaktır.

Yara İzleri ve Kirleri Rehabilitasyon Eder

Ciltteki kirleri gidermek oldukça güç ve uğraştırıcı bir gidişattır. Konutta yapacağınız karışım ile kirlerinizi veya yara izlerinizi eksiltebilirsiniz. Ancak ölçülere dikkat etmelisiniz. Ciddi bir vaziyetiniz varsa bir uzmana danışmalısınız.

Karanfilin toz halini satın alın veya konutta 3-4 adet karanfili öğütün ve bir tutam alın, 1 tatlı kaşığı bal ile karıştır. Yara izinizin, kızarıklığınızın veya kirinizin olduğu bölgeye sürün tüm suratınıza uygulamayın. Kuruduktan sonra durulayın. Kirler eksilmeye başlayana kadar bu harekâta devam edin.

Antioksidan Kaynağıdır

Değişik uçucu yağların hiçbirinin karanfil yağı antioksidan özelliğine sahip değildir. Antioksidanları muhakkağım bir hayli defa duymuşsunuzdur. Sıhhatli cilt ve bedeni gözetmek için çok iyi olduğu gerçeğini öğreniyoruz ve bir hayli mahsulün içerisinde karşımıza çıkıyor.

Karanfil yağı, potasyum, sodyum, fosfor, demir ve vitamin A ve C gibi mineral bakımından zengindir. Bu surattan karanfili harcamak ve yağını cilt mahsulleriyle beraber emin ölçülerde kullanmak cildinizi gençleştirecek, güzelleştirecektir.

Uykusuzluğa ve Strese Dayanakçı

Fazla stresli olduğunuz ve bir cinsli kendinizi yatıştıramadığınız gidişatlarda karanfil yağı gevşemenize dayanakçı olacaktır. Uyuyamayanlar için Uykunuzun gelmesini sağlar.

Düzensiz uyku ve fazla stres sıhhatsiz bir cildin esas nedenidir. Her iki vaziyette kumpasa koyulduğunda cildinize tesirini fark edeceksiniz. Karanfil yağını evinizde bulunuyorsa aromaterapi difüzörüne damlat ve 20 dakika sonra uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

Karanfilin Saça Faydaları

Saç Dökülmesini Önler

Karanfil veya karanfil yağı saçınızın dökülmesini önler ve dolgun görünmesini sağlar.

Saç Rengini Yeniler

Karanfil çayı şahane bir saç rengi yenileyici olarak kullanılabilir. Karanfil çayının soğumasını bekledikten sonra tüm saçınıza uygulayın ve şampuanlayıp, durulayın.

Saçınız, şampuanlandıktan sonra yalnızca bir karanfil çayı ile yaşam dolu görünecektir. Karanfil kokusu da tazelenmiş saçlar için hoş bir koku sağlar.

Saç Kremi

Sert ve taranmayan saçlardan usandıysanız karanfilli karışım saçlarınıza iyi gelecektir. saçınızı yumuşatacak ve parfüm kokusu verecektir. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ile 1 çay kaşığı kadar karanfil karıştır.

Karışımı minik bir tavada hafifçe ısıtın. Ocaktan aldığınız tavayı en az 3 saat süresince soğumaya vazgeçin. Karışımı bir şişeye veya minik bir kavanoza koyun. Duş almadan evvel, bu karanfil ve zeytinyağı karışımını ellerinizin arasında ovalayarak ısıtın.

Karışımı kafa tenine hafifçe masaj yaparak uygulayın ve saçlarınızı tarayarak kan dolaşımını etkin hale getirin. 10 dk kadar beklettikten sonra banyoya girip şampuanlanıp, durulayabilirsiniz. Birkaç uygulamadan sonra saçlarınız canlı, yumuşacık ve mis kokulu olacak!

Karanfilleri satın almak oldukça uygun maliyetlidir ve ulaşımı basittir. Yukarıyada bahsedilenlerde görüldüğü gibi bereketleri de çok fazladır. Yalnızca yemeğinizi, çayınızı hoşlaştırmakla kalmaz cildinizi, saçınızı, bedeninizi iyileştirir.

Bunun yanında da bir hayli gıda öğesini size sağlar. Solunum yollarına dayanakçıdır.

Kekik karanfil çayı faydaları

Kekik Çayı Faydaları

Antioksidan Deposu. Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir.

Virüslere Karşı Kalkan Olur.

Sinirleri Yatıştırabilir.

Öksürüğü Dindirmede Yardımcı

Mideyi Korur.

Adet Ağrılarını Giderebilir.

Çaya karanfil atmanın faydaları

Karanfil çayı, mide bulantısı gibi durumlara karşı da etkili olabilmektedir. Keskin kokusu ile ferah hissetmenizi de sağlar. Kışın diğer bitkilerle birlikte yapılan karanfil çayı, soğuk algınlığından korunabilmek için tüketilebilir. Öksürüğe karşı iyi gelen karanfil çayı, solunum yollarını da rahatlatır.

Karanfil çayının Zararları

Karanfil çayını fazla tüketmek, kas ağrılarına, sindirim sorunlarına, aşırı kilo vermeye, titreme ve zor nefes alma gibi yan etkilere neden olabilir. Bunun dışında karanfile alerjisi olan kişi sayısı da oldukça fazladır. Karanfil alerjisi olan kişiler bu çayı kesinlikle tüketmemelidir.

KARANFİLİN BU ETKİLERİNİ KİMSE BİLMİYOR!

Kireçlenme: Karanfil çayı, eklem hastalıklarına ve ağrılarına da iyi geliyor. Eklem iltihaplarının tedavisinde kullanılıyor.

Karanfil Çayı Zayıflatır Mı?

Kilo verme: Karanfil çayı ile zayıflama süreci daha kolay bir hale gelebilir. Bunun nedenlerinden birisi, karanfil çayının içindeki bazı bileşenlerin metabolizmayı hızlandırabilmesidir.

Metabolizmayı uyarabilen ve temel besinleri sağlayabilen herhangi bir çay kilo vermeye yardımcı olabilir. Karanfil çayı da bunlardan biridir.

Cilt sağlığı: Bu çay, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde kırışıklıkları, yaşlılık belirtilerini ve cilt lekelerini azaltma özelliğine sahip.

Kolay karanfil çayı nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı suyu kaynatın. 7-8 adet karanfil, öğütün ancak toz haline getirmeyin. Öğütülmüş karanfilleri kaynamış suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin. Çayı süzdükten sonra içebilirsiniz. Çayınızın içine elma ve kabuk tarçın da ilave edebilirsiniz.

Kuru karanfil ne işe yarar?

Manganez, potasyum, demir, selenyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra, A vitamini ve beta-karoten içeren karanfilin faydalarını sıralayacak olursak;

Kan dolaşımını düzenler.

Kuvvetli bir antioksidandır.

Mide bulantısında etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

Tarçın karanfilin faydaları

Karanfilli su, kabuk tarçın ile birlikte hazırlandığında metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunur. Hazımsızlıktan kurtarıp kısa sürede daha fazla yağ yaktırarak daha kolay bir şekilde zayıflamanızı sağlar. Karanfil, stresi azaltan rahatlatıcı özelliğiyle doğal bir antidepresan görevi gören bitkilerden biridir.

Karanfil çayının yan etkileri

Diğer tüm bitki çaylarında olduğu gibi karanfil çayını da fazla tüketmenin bazı yan etkileri var. Özellikle hamileler, bu çayı içmeden önce bir uzmana danışmalı. Karanfil çayını fazla tüketmek sindirim sorunlarına, kas ağrılarına, aşırı kilo vermeye, ateş, titreme ve zor nefes alma gibi sorunlara neden olabilir.

Öte yandan karanfile alerjisi olan çok fazla kişi var. Eğer bu baharata alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsanız öncelikle bir doktora danışın ve onay aldıktan sonra tüketin.

İlginç bilgi: Gelin karanfili anlamı

Karanfil Kolyesi, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen bir Afyonkarahisar geleneği. Gelin olan kızlar, karanfil tanelerinden oluşan bu kolyeyi takıyorlar. Turuncu karanfil Anlamı: Çünkü pembe renk olarak saflığı ve minnettarlığı temsil ediyor. Pembe Karanfil bitmeyen sevgi, minnettarlık, teşekkür ve takdir için çok yaygın kullanılan bir tercihtir. Turuncu Karanfil: Neşe, sıcaklık, başarı ve mutluluğu temsil ediyor. Kırmızı karanfil hayranlığı simgeler. Mor karanfil asaleti temsil eder.