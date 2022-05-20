Karanfil ve bal karışımı neye iyi gelir? karanfil yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Faydaları ve zararları

Karanfil, syzygium aromaticum ağacının çiçekli tomurcuklarıdır. Hem bütün hem de öğütülmüş formda bulunan bu çok yönlü baharat yiyeceklere ve içeceklere lezzet katmak amacıyla sıklıkla kullanılır. Tatlı, aromatik lezzetlerine ek olarak, karanfiller potansiyel tıbbi özellikleri ile bilinir.

Karanfil ve bal karışımı neye iyi gelir?

Natürel balın anti bakteriyel özelliği bakterilerle savaşmaya dayanakçı olur. Böylece mide de hafifleme sağlanır. Yapmanız gereken birkaç adet karanfili hırpalayarak toz haline getirin ve sonra bir tutam alıp 1-2 çay kaşığı doğal bal ile karıştırın. Bulantınız olduğu zamanlarda bunu yutabilirsiniz

Bal ve karanfilin faydaları

Ağız kokusunu azaltır.

Cildin yenilenmesine yardımcı olur.

Karaciğer yağlanmasını önler.

Üst solunum yolları hastalıklarına bağlı ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Kandaki şeker dengesini düzenler.

Karanfil uçuk tedavisinde kullanılır.

Kan pıhtılaşmasını engeller.

Akneleri temizler.

Karanfil bal karışımı nasıl yapılır?

Yapmanız gereken birkaç adet karanfili hırpalayarak toz haline getirin ve sonra bir tutam alıp 1-2 çay kaşığı doğal bal ile karıştırın. Bulantınız olduğu zamanlarda bunu yutabilirsiniz.

Karanfil yağının insan sağlığına katkıda bulunduğu faydaları arasında çeşitli cilt problemleri, herhangi bir diş ağrısı türü, metabolik sorunlar, öksürük nöbetleri, astım krizleri, baş ağrısı, stres, depresyon ve kan sorunlarının tedavisi bulunmaktadır. Karanfil yağının faydaları, anestezik, antimikrobiyal, antifungal, antiseptik, antiviral, afrodizyak ve çeşitli uyarıcı özelliklerine bağlanır. Karanfil yağının en önemli ve yaygın olarak kullanıldığı bir diğer alan, diş bakımıdır. Farklı diş macunu çeşitleri, ağız gargaraları ve ağız bakım solüsyanları, karanfil yağını, önemli bir bileşen olarak içerir.

Karanfil Yağı Nedir?

Karanfil yağı, kurutulan karanfil çiçeği tomurcuklarından elde edilir. Çok büyük sayıda medikal özelliği bulunmaktadır ve harici olarak ağrı kesici özelliği için kullanılır. Bu yağ, bitki temalı fenilpropanoidler bakımından oldukça zengindir ve ana bileşiği öjenoldur. Diğer kimyasal bileşikleri arasında karvarol, sinnamaldehit ve timol bulunur. Bu yağın, karanfil bitkisine benzer baharatlı bir kokusu bulunur. Bu yağ ayrıca, parfüm ve lezzet verici madde olarak da kullanılabilir.

Karanfil Yağının Faydaları Nelerdir?

Karanfil yağı, insan sağlığı için muhteşem faydalar sunar. Şimdi karanfil yağının faydalarına yakından bakalım;

Karanfil Yağı Enfeksiyonları Tedavi Eder

Karanfil yağı, içerdiği antiseptik özellikleri nedeniyle yaygın olarak enfeksiyon tedavisinde kullanılır. Yaralar, kesikler, mantar enfeksiyonları ve sporcu ayağı tedavisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca bu yağ, herhangi bir böcek ısırığı için de kullanılabilir. Karanfil yağı, hindistancevizi yağı veya zeytinyağı ile karıştırılarak kullanılırsa etkinliği çok daha fazla artacaktır.

Karanfil Yağı Stresi Azaltır

Karanfil yağının stres seviyesini önemli oranda düşürdüğünü biliyor muydunuz?

Yüzyıllardır birçok kültür ve medeniyetteki insanlar, stresi ve ağrıyı hafifletmek için karanfil yağını kullanmaktadırlar. Karanfil yağı, yüksek oranda stres giderici görevi gören afrodizyak özelliklere sahiptir. Nörolojik olarak rahatlatıcı bir etkisi olduğu için zihinsel yorgunluğu, kaygıyı ve gerginliği önemli ölçüde azaltır.

Karanfil Yağı Baş Ağrısını Hafifletir

Karanfil yağının düzenli olarak kullanımı baş ağrısını ciddi oranda azaltır. Özellikle migren ataklarına karşı karanfil yağını kullanmanızı öneririz.

Baş ağrısı için karanfil yağı kullanımı: 1,5 çay kaşığı tuz, 2,5 çay kaşığı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ve 3-4 damla karanfil yağını karıştırın. Alın bölgesine masaj yaparak bu karışımı yedirin. Anında ağrı kesici etkisi başlar ve olası baş ağrılarını büyük oranda hafifletir.

Karanfil Yağı Solunum Sorunlarını Kolaylaştırır

Karanfil yağı, burun boşluğu ve boğaz üzerinde iltihap önleyici etkiye sahiptir. Nazal bölümü temizler ve öksürük, soğuk algınlığı, sinüzit veya astım gibi solunum problemlerine karşı savaşır.

Karanfil Yağı Hazımsızlığı Giderir

Karanfil yağının neden birçok Avrupa ülkesindeki yemeklerin önemli bir parçası olduğunu biliyor musunuz? En önemli nedeni karanfil yağının, sağlıklı sindirime yardımcı olması ve hıçkırık, hareket tutması, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirimle ilgili sorunlardan kurtulma sağlamasıdır.

Karanfil Yağı Diyabete İyi Gelir

Yapılan araştırmalar saf karanfil yağının kandaki insülin seviyelerini koruduğunu ve dolayısıyla diyabet tedavisinde faydalı olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu yağ, kan dolaşımını koruyarak ve vücut ısısını azaltarak vücudun metabolizmasını güçlendirir.

Karanfil Yağı Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Karanfil çiğnemek veya karanfil yağı kullanmak, güçlü antiviral özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemini büyük oranda güçlendirir. Karanfil yağı ayrıca, vücudun hastalıklara karşı direncini de %76 oranında arttırır. Bunun nedeni, vücuttaki serbest radikalleri temizleyen antioksidanlara sahip olmasıdır.

Karanfil Yağı Göz Arpacığını Yok Eder

Göz arpacığı, göz kapaklarındaki bezeler tıkandığında meydana gelen bir göz enfeksiyonu türüdür. Göz kapağı etrafında veya çevresinde bir yumru oluşması ile sonuçlanır. Bu durum gerçekten rahatsız edici ve ağrı vericidir. Gözlerin düzgün bir şekilde çalışmasını engeller. Karanfil yağının antibakteriyel özelliklerinin ağrı ve iltihabı kısa sürede azalttığı bilinmektedir. Bu mucizevi yağ, kornea ağrısı gibi diğer göz koşullarını da önlemeye yardımcı olur.

Karanfil Yağı Mide Bulantısını Önler

Karanfil yağı, mide bulantısını kontrol etmede çok etkilidir ve genellikle hamilelerin yaşadığı rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için kullanılır.

Nasıl kullanılır: Karanfil yağının tatlı aromasını solumak, seyahatle ilgili bulantı için anında bir çözümdür. Ayrıca uzun vadeli etkiler için karanfil esansiyel yağı kullanabilirsiniz.

Karanfil Yağı Kandaki Toksinleri Temizler

Karanfil yağının içerdiği bileşenler, kandaki toksinleri azaltır ve vücutta bulunan antioksidan aktivite düzeylerini arttırır. Ayrıca, kanın saflaştırılmasına yardımcı olan antimikrobiyal ve mantar önleyici özelliklere de sahiptir.

Karanfil Yağı Bağırsak Parazitlerini Öldürür

Herhangi bir içeceğe 1 damla karanfil yağı eklenmesi, bağırsak parazitlerinin öldürülmesine yardımcı olur. Sadece düzenli olarak yeterli miktarda tüketilmelidir.

Karanfil Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Karanfil yağı genel sağlık sorunlarının yanında cilde de muazzam faydalar sağlar. Şimdi de karanfil yağının cilde faydalarına bakalım;

Karanfil Yağı Sivilce Ve Akneyi Azaltır

Karanfil yağının cilde en önemli faydalarından biri sivilce ve akneyi azaltmaya yardımcı olmasıdır. Sivilce ile savaşan cilt kremleri ve losyonların çoğu işe yarayabilir ancak bu ürünler, çeşitli yan etkileri olan sert kimyasallar içerir. Karanfil yağı, antibakteriyel özelliklere sahip bir bileşik olan öjenol içerdiğinden sivilce ve aknenin iyileştirilmesinde oldukça etki sağlar. Bununla beraber bu yağ, ciltteki herhangi bir şişliği azaltabilirken kistik sivilceleri de temizleyebilir ve enfeksiyonları öldürebilir.

Sivilce için karanfil yağı nasıl kullanılır: Herhangi bir cilt kremine 3-4 damla karanfil yağı ekleyin ve özellikle sorunlu olan bölgelere bu karışımı düzenli olarak uygulayın. Bu uygulama, sivilce veya akne görünümünü en aza indirecektir.

Karanfil Yağı Cilt Lekelerini Yok Eder

Karanfil yağı, doktor gözetimi altında doğrudan cilde uygulandığında kimyasal peeling etkisi gibi lekeleri ve izleri gidermeye yardımcı olur. Önemli oranda hafif bir şekilde kimyasal peeling gibi çalışır. Lekeli veya ölü cildi nazikçe temizler. Cildi, daha sağlıklı ve temiz tutar.

Karanfil Yağı Çoğu Kozmetik Üründe Anahtar Bir Maddedir

Antiseptik özelliği ve yatıştırıcı etkisi nedeniyle karanfil yağı, sabunlara eklenir. Karakteristik aroması nedeniyle parfüm yapımında da kullanılır.

Karanfil Yağının Saçlara Faydaları Nelerdir?

Karanfil yağı saçlara inanılmaz faydalar sağlar. Bu mucizevi yağın saçlara olan faydalarına yakından bakalım;

Karanfil Yağı Saç Dökülmesini Azaltır

Saç derisine 1-2 damla karanfil yağı uygulanması, saç dökülmesini büyük oranda azaltır ve saç uzamasını artırabilir. Bu yağ ayrıca, saç derisindeki lekelerin giderilmesine de yardımcı olur ve saçları, uzun ve parlak yapar. Karanfil yağı saç derisindeki kan dolaşımını arttırır, anormal düzeydeki saç dökülmelerini önler.

Karanfil Yağı Doğal Bir Saç Kremi Olarak Çalışır

1-2 damla karanfil yağı, hindistancevizi yağı veya badem yağıyla karıştırıldığı zaman harikalar yaratır. Saçları kökünden kuvvetlendirir. Bu karışımı nemli saça uygulayın. Uygulamadan sonra baş çevresini kalın bir havlu ile sarın. 15-20 dakika bu karışımı saçınızda bekletin ve daha sonra saçlarınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz.

Karanfil Yağının Diş ve Diş Etine Faydaları

Karanfil Yağı Mükemmel Bir Diş Bakım Ürünüdür

Karanfil yağı, güçlü antiseptik özelliklerinden ve öjenol bileşiğinin varlığından dolayı gargara, diş macunu ve solüsyonlar gibi birçok diş ürününe eklenir. Karanfil yağı, diş ağrısı, ağız ülserleri, diş iltihapları ve diş eti sorunları ile savaşmanıza yardımcı olur. Bu yağı diş bakımı için mükemmel bir yağ olarak adlandırmak kesinlikle yanlış olmaz!

Ayrıca karanfil yağının güçlü kokusu ağız kokusunu giderir ve olası boğaz ağrısını büyük oranda hafifletir. Ağız kokusunu yok etmek için 4 damla karanfil yağını ılık bir su ile seyreltin. Anında fayda sağlaması için günde 2 defa bu karışımla gargara yapabilirsiniz.

Not: Aşırı miktarda karanfil yağının kullanımı çeşitli sorunlara yol açabileceğinden (tahriş gibi) tavsiye edilmemektedir.

Karanfil yağı diş etine sürülür mü sorusuna cevap vermek gerekirse su ile beraber karıştırıp kullanılması önerilir.

Karanfil Yağı İle Tüyleri Kökten Alma

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın bir diğer yolu ise karanfil yağı kullanmaktır. Karanfil yağını ağda öncesi sürüp iyice ovalayın. Lokal anestezi etkiye sahip olan karanfil yağı ağda yapılacak bölgenin uyuşmasını sağlayacaktır. Düzenli olarak ağda öncesi karanfil yağı kullanmak hem acısız ağda yapmanıza olanak sağlayacak hemde tüylerin daha geç çıkmasına neden olacaktır. Karanfil yağı ile ağda yapmak tüyleri azaltır mı sorusuna verilecek cevap ise düzenli olarak karanfil yağı kullanmak tüylerin azalmasını sağlayacaktır.

Karanfil Yağı Yapımı

Karanfil yağını hazır alabileceğiniz gibi evde kendi karanfil yağı nasıl yapılır?

100 ml zeytinyağı

100 gr karanfil

Bir cam kase içerisine karanfil ve zeytinyağını ekleyip güneş göremeyen bir yerde 2 hafta kadar bekletin. 2 hafta sonunda kavanozun kapağını açmadan bir tencere suyun içerisine koyun ve kaynatın. Kaynama işlemi sonrası yağınızı süzün ve başka bir cam kavanoz içerisine ekleyin. Artık yağımız hazır dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Karanfil Yağının Zararları

Karanfil yağının faydaları olduğu kadar karanfil yağının zararları ve yan etkileri bulunmaktadır. Hassas ciltlerde ve alerjiye yatkın kişilerde yan etkileri daha sık görülmektedir.

Karanfil yağını cilde direk sürmek bazen ciddi sorunlara neden olabilir. Karanfil yağı tahriş, yanma, kızarıklık, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishale neden olabilir. Kullanmadan önce su ile inceltilmesi tavsiye edilir.

Karanfil Yağı Hakkında Tüm Sorular

Karanfil yağı ağız kokusu için nasıl kullanılır?

Karanfilin ağzı kokusunu yok ettiği herkes tarafından bilinmektedir. Aynı şekilde karanfil yağı ile gargara yapmak ağız kokusunun yok olmasını sağlayacaktır.

Karanfil yağı baş ağrısına iyi gelir mi?

Şiddetli baş ağrısı ve migren için karanfil yağını 1 bardak suyun içerisine ekleyip içmeniz yeterlidir. Baş ağrısına iyi gelen doğal yağlardan biridir.

Karanfil yağı bikini bölgesine sürülür mü?

Karanfil yağını bikini bölgesine ağda yapmak yada genital bölge temizliği yapmadan önce sadece yüzeysel olarak sürülmesi gerekmektedir.

Karanfil yağı egzamaya iyi gelir mi?

Mantar, egzama ve isilik için etkili olan karanfil yağı egzamanın neden olduğu tahrişi ve kızarıklığı geçirmek için kullanabileceğiniz yağlardan biridir.

Karanfil yağı içilir mi?

Karanfil yağını haricen kullanabileceğiniz gibi 1 bardak suyun içerisine 2 yada 3 damla damlatılarak içilebilir.

Karanfil yağı yüze sürülür mü?

Karanfil yağını yüze sürmeden önce yağı bileklerinizde test edip alerjik tepki verip vermediğini kontrol ettikten sonra kullanmanız önerilir. Kaç be bıyık bölgesine ağda yapmadan önce pamuk yardımı ile uygulayabilirsiniz.

Karanfil Yağı Kullananlar

Karanfil yağı kullananlar yaptıkları yorumlarda bu doğal yağı genelikle ağda öncesi kullandıklarını dile getirmişlerdir. Uyuşturucu etkisi olduğundan acısız ağda yaptıklarını aktarmışlardır. Karanfil yağı ile gargara yapanlar ile ağız kokusunu yok ettiğini ve diş eti sorunlarına iyi geldiğini söylemişlerdir.

Karanfil ve bal ritüeli nasıl yapılır?

Ağzı kapatılan karanfil kabının 1 gece bekletilmesi gerekir. 1 gece geçtikten sonra büyüyü yapan kişiler kap içerisinden karanfili ve kağıtları çıkarır. Daha sonra ise öncelikle kağıt, daha sonra ise karanfiller yakılır. Bu esnada ise bilinmesi gereken tılsımlı sözler ve dualar okunmalıdır.