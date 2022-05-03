Karanfil çayı nasıl yapılır? Hangi hastalıklara iyi gelir, karanfil çayı zayıflatır mı?

Karanfil, aromatik tadı ve keskin kokusuyla yemeklerin içerisinde kullanılan ve mutfaklarda sık sık kendine yer bulan bir baharat çeşididir.

Karanfil çayı nasıl hazırlanır?

Karanfil çayı için, karanfilleri öğütün ancak toz haline getirmeyin. 1 buçuk su bardağı suyu kaynatın. Su kaynamaya başladığında 5-6 adet öğütülmüş karanfil, tarçın çubuğu ve elma kabuklarını içerisine atın. 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Ardından suyunu süzün ve fincana doldurun. Tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

Karanfil çayı ne kadar tüketilmeli?

Karanfil çayının sabah kahvaltıdan önce içilmesi önerilir. Günlük 2 fincan karanfil çayı içmek, faydalarını kısa sürede gösterecektir. Ancak aşırı tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle günde 2 fincandan fazla içilmemesi gerekir.

Karanfil çayının faydaları nelerdir?

Karanfil çayı, sinüslerde oluşan enfeksiyonların hafiflemesine yardımcı olur.

Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Bu sayede kabızlık ve iltihaplanma sorunlarının önüne geçer.

Karanfil çayının içeriğinde bulunan iltihap önleyici bileşenler, aynı zamanda ateş düşürülmesinde de etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır.

Parazit ve mantar önleyici özelliklere sahiptir.

Bağırsak parazitlerini yok etmeye yardımcı olur.

Eklem ağrılarına karşı etkilidir. Bu yüzden eklem iltihapları tedavisinde etkili rol oynar.

Karanfil çayı metabolizmayı uyarır. Böylece kilo vermeye destek olur.

İçeriğinde bulunan antioksidanlar, cilt lekeleri, kırışıklık ve yaşlanma belirtilerini önler.

Rahatlatıcı etkisiyle kasları gevşetir. Stres düzeyinin azalmasına yardımcı olur.

Karanfil çayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Karanfil çayı, bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık, iltihaplanma gibi problemlere engel olur. İçeriğindeki iltihap önleyici bileşenler sayesinde ateş düşürücü özelliği de bulunur. Karanfil çayı, alternatif tıpta da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ateş düşürmek için kullanılmıştır.

Karanfil çayı zayıflatır mı?

Gün içinde içeceğiniz bu karanfil suyu hem vücut ısınızı yükseltip metabolizmanızı hızlandıracağı hem vücuttan toksinleri uzaklaştıracağı hem de ödem ve şişkinliklerden kurtaracağı için 7 günde, yani 1 haftada 3 kiloya kadar kilo vermeniz mümkün. Karanfilli suyun bilinen ciddi bir yan etkisi de bulunmuyor üstelik.