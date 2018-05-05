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Karamollaoğlu'nun imza sayısı kaç oldu?

"100 bin değil 500 bin imza toplayacağım" diyen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu için imza toplanmaya devam ediyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:41
Karamollaoğlu'nun imza sayısı kaç oldu?

100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan 4 isimden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için imzalar verilmeye devam ediyor.

Peki, Saadet Partisi'nin adayı kaç imza topladı? Temel Karamollaoğlu için toplanan imzalar yeterlilik sayısına ulaştı mı? İşte tüm detaylar:

Saadet Partisi teşkilatı tüm yurtta vatandaşları ilçe seçim kurullarına otobüslerle ulaştırdı.

KAÇ İMZA TOPLANDI?

"100 bin değil 500 bin imza toplayacağım" iddiasında bulunan Karamollaoğlu için toplanan imza sayısı 95 bin 473'e ulaştı. İmza verme işlemi için son gün ise 9 Mayıs Çarşamba. 

Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:41
  1. Ankara
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

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