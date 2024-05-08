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Siyaset Karamollaoğlu’nun enkazını kaldıracak isim aranıyor! Saadet Partisi'nde ilk aday belli oldu
Siyaset

Karamollaoğlu’nun enkazını kaldıracak isim aranıyor! Saadet Partisi'nde ilk aday belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-08 16:02:00 -
Karamollaoğlu’nun enkazını kaldıracak isim aranıyor! Saadet Partisi'nde ilk aday belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görevini devretme kararından sonra ilk aday belli oldu.

6'lı masada iktidar hayali kuranlar bir bir siyaset sahnesinden siliniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından son olarak Temel Karamollaoğlu da görevini bırakacağını açıkladı.

Karamollaoğlu Saadet'te artık genel başkanlık görevine devam edemeyeceğini duyurdu.

Temel Karamollaoğlu kararına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi ve YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, 'Milli Görüş Çağrısı/Teklifi' diyerek paylaştığı metinde "göreve hazırım" mesajı verdi. Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığı bırakacağını ilan etmesiyle kongre sürecine giren Saadet Partisi'nde adaylık sinyali veren Esmerer, "Uzun zamandır bir sistem sorunu yaşanıyor. Teşkilat mensuplarımızın vereceği görevlerden imtina etmeyeceğimi arz ederim" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongre Haziran'da!

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, sosyal medya mecrası X'te (Twitter) 'Milli Görüş Çağrısı' paylaşımında bulunarak Saadet Parti'sinin 30 Haziran'da gerçekleştireceği kongrede aday olacağının sinyallerini vermiş oldu.

Partinin son kongresi 30 Ekim 2022'de yapılmıştı. Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, toplam bin 200 delegesinden, bin 50'si oy kullandı.

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