Karamollaoğlu'nu savunan Merdan Yanardağ Akit ve AK Parti'yi hedef aldı!

Yeniakit.com.tr

3. defa Saadet Partisi'ne Genel Başkan seçilen Temel Karamollaoğlu, kongredeki konuşmasında laikçilerin ağzı ile dindarları hedef aldı.

Sözlerinin başında yarım ağızla laikçileri eleştiren Karamollaoğlu, devamında Kemalistlerin kullandığı sözlerle dindarları hedef aldı.

Cümlesine, "Bizler laiklikten değil sözde laikçilerden..." diye başlayan Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

...hiçbir zaman İslam'dan değil ama sözde İslamcılardan, muhafazakarlığın kendisinden değil muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik.

Karamollaoğlu'nu savunmak Tele 1'e düştü!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tepki çeken konuşmasını savunmak ise Tele 1'e düştü.

Milli Görüş'ü temsil ettiğini iddia eden Karamollaoğlu, sözleri ile dindarları incitirken, Yanardağ zihniyetindeki Kemalistleri mutlu etti.

Ortalama Müslüman tipi tarifi(!)

Karamollaoğlu'nun sözlerini destekleyen Yanardağ, kendince uydurduğu dinde, bir Müslümanın hem arada Cuma namazına gidebileceğini hem bazen evde vakit namazı kılabileceğini hem de arkadaşları ile buluşup içki içebileceğini söyledi. Merdan Yanardağ, "Bu Türkiye'de genel kabul görmüş ortalama Müslüman tipidir." dedi.

Merdan Yanardağ ardından Karamollaoğlu'nun sözlerini eleştiren Yeni Akit ile AK Parti iktidarını hedef aldı. Kendince yaptığı "ortalama Müslüman tipi" değerlendirmesinin AK Parti tarafından kabul görmediğini öne süren Yanardağ, "AK Parti'deki birçok milletvekili kravatlı Taliban'dır" dedi.

Yanardağ öte yandan, Yeni Akit'i "Hesap vereceksiniz" diye tehdit etti.