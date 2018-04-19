Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Karamollaoğlu'ndan şaşırtan 'OHAL' tepkisi: AK Parti için...

Temel Karamollaoğlu, terör örgütleriyle mücadelede önemli işlev gören OHAL'in uzatılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "OHAL, Türkiye için değil AK Parti için uzatılıyor" diye yazdı.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:52
Karamollaoğlu'ndan şaşırtan 'OHAL' tepkisi: AK Parti için...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütleriyle etkin mücadele için 21 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) 7. kez 3 ay süreyle uzatılmasına şaşırtan bir tepki gösterdi. Twiiter hesabından, "OHAL, Türkiye için değil AK Parti için uzatılıyor" diye yazan Karamollaoğlu'nun mesajları şöyle:

"İktidar, bir yandan korku ve endişe ile baskın seçim ilan etmişken OHAL'i de 7. kez uzattı. Bildiğiniz üzere Türkiye 20 Temmuz 2016 tarihinden beri OHAL ile yönetiliyor. OHAL, ilk ilan edildiğinde sadece 3 ay geçerli olacağı söylenmişti. Bugün 7. kez uzatılacak. OHAL, Türkiye için değil AK Parti için uzatılıyor."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 20:52
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. OHAL

YORUM YAZ

  • yorumcuyorumcu1 sa önce
    maymundan uc dakka evvel.. insanin ici bu kadar mi dışına yansir Ya Rabbi..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Karatay: Tuz tansiyonu yükseltmez, yükselten şekerdir
  1. Karatay: Tuz tansiyonu yükseltmez,..
  2. Terör örgütü PKK'ya nefes aldırılmıyor
  3. Güney Kıbrıs'ı karıştıran tacizci..
  4. Rusya'da kırmızı alarm! Dışişleri...
  5. Körfez'de Katar'dan hamle üstüne hamle!
  6. Afrin'in ateşi Bursa'ya düştü!
  7. Hakem derbiyi durdurdu
  8. Girişimcilere "dudak uçuklatan" destek!
  9. Alanyalı futbolculardan Çavuşoğlu’na..
  10. Pepe kırmızı kart gördü! Galatasaray..
  11. Sergiy Rebrov'a şok! Kovuldu
  12. Diriliş Ertuğrul geceye damgasını vurdu!
  13. Kadınlarla ilgili bilinmeyen 17 gerçek
  14. Tuz tansiyonu yükseltir mi? Canan..
  15. Irak'tan Suriye'ye hava saldırı!
  16. Kılıçdaroğlu yine uçtu: En az yüzde 60!
  17. Sosyal medya dolaşan İYİ Parti..
  18. Afrin'de patlama oldu! Şehidimiz var
  19. AK Parti son anketi açıkladı! İşte..
  20. Kadıköy'de ilk yarı bitti! Kartal 10..
İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!