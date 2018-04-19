Karamollaoğlu'ndan şaşırtan 'OHAL' tepkisi: AK Parti için...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütleriyle etkin mücadele için 21 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) 7. kez 3 ay süreyle uzatılmasına şaşırtan bir tepki gösterdi. Twiiter hesabından, "OHAL, Türkiye için değil AK Parti için uzatılıyor" diye yazan Karamollaoğlu'nun mesajları şöyle:

"İktidar, bir yandan korku ve endişe ile baskın seçim ilan etmişken OHAL'i de 7. kez uzattı. Bildiğiniz üzere Türkiye 20 Temmuz 2016 tarihinden beri OHAL ile yönetiliyor. OHAL, ilk ilan edildiğinde sadece 3 ay geçerli olacağı söylenmişti. Bugün 7. kez uzatılacak. OHAL, Türkiye için değil AK Parti için uzatılıyor."