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Siyaset Karamollaoğlu'ndan idam açıklaması
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan idam açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde tekrar gündeme gelen idam cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:58:00 -
Karamollaoğlu'ndan idam açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısı için gazetecilerin karşısına geçti.

Son günlerde tekrar gündemde gelen ve kamuoyunun büyük bir bölümü tarafından tekrar uygulanması istenen idam cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulundan Karamollaoğlu, söz konusu cezanın gelmesine karşı çıktı.

Türkiye’de gündemin değiştirilmesi için sık sık teni konuların ortaya atıldığını iddia eden Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu” dedi.

Meselenin idam değil adalet olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletin uygulanamaması durumunda haksız yere birçok insanın idam edileceğini söyledi. Bütün tedbirlerin alınması durumunda, son çare olarak idama başvurulması gerektiğini vurgulayan Temel Karamollaoğlu, “Bizim idamı tekrar gündeme getirerek problemleri çözeceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var” diye konuştu.

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Yorumlar

Tr.

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