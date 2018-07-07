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Karamollaoğlu, suçu AK Parti'ye attı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerindeki Millet İttifakı'nın başarısızlığını AK Parti'ye bağladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
Karamollaoğlu, suçu AK Parti'ye attı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisince Litai TBB Konuk Evi'nde düzenlenen Seçim Değerlendirme Hamle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yönetimde icranın bütünüyle cumhurbaşkanın inisiyatifine verildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararların doğrudan doğruya milleti ilgilendirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Hayırlı kararlar bizi memnun edecek, yanlış adımlar atıldığı takdirde bunun zararını hep birlikte çekeceğiz. Başarının sırrı aslında bütün milleti kucaklama ile başlar. Yapılacak hizmetler dostça ve bütün millet göz önünde bulundurularak yapılmalıdır." diye konuştu.

Saadet Partisi teşkilatının seçimlerde maddi ve manevi gayret ortaya koyduğunu, alınan sonucun rakamlarla ölçülmeyecek kadar kıymetli olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, çok daha büyük kararlılıkla yeni hamle döneminin startını verdiklerini dile getirdi.

"BİZİ İTTİFAKA İTELEYEN AK PARTİ'NİN ALDIĞI KARARLARDIR"

Millet İttifakı'na da değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Seçimlere giderken bir ittifak yaptık. Özellikle bu ittifakı neden yaptığımızı da bütün topluma anlatmaya çalıştık. Biz anlattık da toplum böyle algıladı mı o ayrı. 'Bizi ittifaka iteleyen bugünkü AK Parti'nin kendi aldığı kararlardır' dedik. Yüzde 10 barajını tuttunuz, partileri bir araya gelmeye mecbur ettiniz. Sizinle ittifak kurulursa teslim olacaksınız, başkasıyla ittifak yaparsanız siz hainsiniz. Böyle bir mantıkla Türkiye yönetilemez. Elbette biz bundan dolayıdır ki bir ittifaka zorlandık. Bir ittifak yaptık, bu esas itibarıyla yüzde 10 barajını aşmak için yapılan bir ittifak. Bu ittifakın bir başka özelliği var; 'Ortadan kaldırılan kuvvetler ayrımı prensibinin yeniden ihlas edilebilmesi için de Meclis'te yeterli çoğunluğu bulduğumuz takdirde süratla hareket edecek, bugünkü sistemi değiştireceğiz' dedik. O çoğunluğu bugün için elde edemedik, ancak bizim bir ittifaka girişimizin temelinde yatan bu iki gerekçeydi."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Saadet Partisi
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • FurkanFurkan1 sa önce
    Get ... kendinide bitirdin partinide
  • AhmetAhmet12 dk önce
    yapmış olduğunuz ittifak yerin dibine girdihainsiniz ve öylede tarihe geçtiniz.Sizin yüzünüzden milli görüş teşkilatı da zor durumda kaldı.
  • Salim ocakSalim ocak20 dk önce
    Ne diyon İngiliz papazı
  • sukrusukru40 dk önce
    Oğlum bak git.Sizi adam yerine koyup görüştüler diye ak Parti'nin tapusunu istediniz be.Millette suratınıza Osmanlı tokatını güzelce çaktı,Mesele bundan ibaret.
  • AKGÜNAKGÜN41 dk önce
    sayın karamollaoğlu hani sen ülkemizi ingilizlere yönetirecektin ya,sen zamanında sayın başkanımızı uyarsaydın senin güzel hatrın için ak parti seçimlere girmezdi,sende isteğine kavuşurmuydun
  • ahmetahmet4 dk önce
    bu sahşiyeti ne diye haber yapıyorsunuz.sizinden başka reklamını yapan yok.
  • nihatnihat16 dk önce
    herkes yenilgisini galibiyet gibi gösterme telaşında.. " alınan sonucun rakamlarla ölçülmeyecek kadar kıymetli olduğu" :)Sn KARAMOLLAOĞLU kelime oyunlarını bıraksın başkaları ile ittifak etmek elbette suç değil.. Fakat hainlerle ittifak edersen elbette hain damgası yüzünüze yansır.Yarın huzurda kim kiminble dost olmuş onun hesabı sorulacak
  • Yunus 16Yunus 1656 dk önce
    YETER ARTIK BU ADAMIN HABER DEĞERİ YOK, HABER YAPMAYIN, BENİ AKİT TEN SOĞUTMAYIN. YETER. SÖZCÜDE CUMHURİYET DE HABER OLMAYAN BU İNGİLİZ ANAHTARI BİZDE HABER OLUYOR.
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