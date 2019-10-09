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Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyayı içinden çıkılmaz krizlere sürükleyen ABD Başkanı Donald Trump'a çok sert tepki gösterdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:07

Dün Saadet Partisi'nin YouTube kanalından, parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump hakkında kullandığı sert ifadeler paylaşıldı.

Trump için "Affedersiniz Amerika’nın başında terbiye edilmemiş aygır gibi birisi bulunuyor ve bundan bütün dünya olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, Trump'ın dünyayı tehdit eden bir tutum içinde olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Trump hakkında dair çarpıcı ifadeleri kullanan Karamollaoğlu, "Dünya kaynıyor. Amerika'nın başında bir adam geldi. Yani kovboy. Maalesef bazıları tarif ediyor bir devlet başkanına bunu söylemek doğru değil ama Amerika'nın başına affedersiniz terbiye edilmemiş aygır gibi birisi geldiğinde sadece tekmeliyor ve yıkıyor. Şuan da başta bulunan Trump'ın da yaptığı bundan ibaret. Sadece kendi memleketinde değil, dışarda da bu zararı görüyor" dedi.

Ayrıca Türkiye'nin Suriye'de terör unsurlarına karşı gerçekleştireceği askeri operasyon kapsamında Türkiye'yi tehdit eden ifadeler kullanan ABD Başkanı Trump'a yönelik ülke genelinde tepki var.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:07
  1. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu
  2. Trump
  3. aygır

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