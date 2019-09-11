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Karamanlı çiftçiye lavantanın avantajları anlatıldı

Karaman Ziraat odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman’da, alternatif ürün arayışımız kıraç arazilerin fazla olmasındandır” dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:03
Karamanlı çiftçiye lavantanın avantajları anlatıldı

Karaman Ziraat odası Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman’da, alternatif ürün arayışımız kıraç arazilerin fazla olmasındandır” dedi.


Ziraat Odası’nın ev sahipliğinde Karamanlı çiftçilere lavantanın getirisi ve avantajları düzenlenen seminerle anlatıldı. Şemsi Bayraktar Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminere Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram’ın yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile çiftçiler katıldı.


Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’ın Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olduğunu söyledi. Toplantının amacı tıbbi aromatik bitki ekilişini arttırarak çiftçilere asli veya alternatif geçim kaynakları oluşturmak olduğunu ifade eden Bayram, “Özellikle son yıllarda artan girdi maliyetleri nedeniyle alternatif ürün arayışlarımız başlamıştır. Türkiye’de özellikle son yıllarda üretimi artan lavanta kozmetikten temizlik sektörüne kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. 2017 yılında lavanta üretimine başlanmış olup, 2018 yılında 8 bin 700 dekar alanda lavanta üretimi gerçekleştirilirken, 2019 yılında bu alan 10 bin dekarı geçmiştir. İlimizde yaklaşık olarak 238 bin hektar kıraç arazi bulunmaktadır. Can suyu haricinde su istemeyen lavantadan terk edilmiş tarlalarda, sulama imkanı olmayan ve eğimli arazilerde bile çok iyi verim alınabilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından da ciddi destekler verilmektedir. İyi Tarım uygulamaları kapsamında dekara 50-100 lira, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapanlara da dekar başına 100 lira mazot ile 15 lira gübre desteği verilmektedir” dedi.


Karaman’ın yağışı az alan ve kurak bir bölge olmasından dolayı alternatif ürünlere yönlenmesi gerektiğini de vurgulayan Bayram, “2019 yılı üreticilerimiz için zor bir yıl olmuştur. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle özellikle girdi maliyetlerinin aşırı artması üreticiyi zora sokmuştur. 2019 yılı desteklemeleri halen açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda Şubat ayında açıklanan destek açıklamaları nedeniyle üreticilerimiz ürün planlaması yapamamaktadır. Bakanlık tarafından hayvancılığın koruma aşılarının paralı yapılması nedeniyle Şap, Çelerme gibi hastalıkların artmasından korkulmaktadır. Bunun dışında elektrik faturaları çiftçilerimizin canını yakmaktadır. Çiftçilerin banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizsiz olarak yapılandırılmalıdır” diye konuştu.



“Bizi en çok üzen alan tarımdır”


AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de seminerde yaptığı konuşmada, tarımda yaşanan sorunların sadece Karaman’ın meselesi olmadığını söyledi. "Bizleri en çok üzen alan tarımdır" diyen Eser, “Tarımda biz eğer iyi olursak, tarımda Karaman’ın meselelerini gerçekten çözüp çiftçinin sorunlarını la yıkı ile dinleyip bunun karşılığını devlet olarak hükümet olarak verebilirsek, Karaman’da ekonomik problemin kalmayacağını burada herkes biliyor. Eğer çiftçinin mevcut ekonomideki daralmadan kaynaklı sorunlarını, sıkıntılarını çözdüğümüz takdirde Karaman’da esnafın sorununu da çözeceğimizi biliyoruz. O yüzden tarım diyoruz, o yüzden tarıma destek vermemiz lazım diyoruz. Ve o yüzden tarımın meselelerini çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Mehmet Fatih Yavuz tarafından toplantıya katılan çiftçilere lavanta üreticiliği ve avantajları konusunda bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:03
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