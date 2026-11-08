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Yerel Karaman’ın aradığı İsmail dededen acı haber! Mantar topladığı yerde ölü bulundu
Yerel

Karaman’ın aradığı İsmail dededen acı haber! Mantar topladığı yerde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Karaman’ın aradığı İsmail dededen acı haber! Mantar topladığı yerde ölü bulundu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan ve dünden bu yana her yerde aranan 84 yaşındaki İsmail Sarı, köye 4 kilometre uzaklıktaki mantar topladığı arazide ölü bulundu.

Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyündeki evinden Ağlan mevkisine mantar toplamaya giden İsmail Sarı’dan (84) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler katıldı. Saat 07.15’ten itibaren 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 79 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Sarı’nın cansız bedeni, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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