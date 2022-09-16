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Yerel Karaman'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Karaman'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Karaman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 11:27:00 -
Karaman'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması kapsamında, kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen H.Y, C.B, S.Ç. ve K.Ş. belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 65 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, S.Ç. ve K.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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