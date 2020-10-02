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Aktüel Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Aktüel

Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:16:57 -
Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada, iş yerinde müşteri olarak bekleyen kişi yaralandı.

İmaret Mahallesi Mehmet Bey Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, iş yerinde müşteri olarak bekleyen Turgut Eryiğit, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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