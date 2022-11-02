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Yerel Karaman'da feci kaza: 12 yaralı!
Yerel

Karaman'da feci kaza: 12 yaralı!

Karaman'da kamyonet ile işçi servisi çarpıştı, meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 09:24:00 -
Karaman'da feci kaza: 12 yaralı!

Karaman'da kamyonet ile işçi servisi çarpıştı, meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre M.A. yönetimindeki işçi servisi, A.B. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada savrulan işçi servisi, bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Servisteki 12 işçi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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