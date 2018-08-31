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Karaman'da çocuk parkında pompalı dehşet : 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkında oturan 2’si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:49
Karaman'da çocuk parkında pompalı dehşet : 2'si çocuk 3 yaralı

Olay, Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak’ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi.

Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:49
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