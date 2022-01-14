Karaman’da bugün okullar tatil mi? 14 Ocak 2022 Cuma Karaman’ın hangi ilçesinde okul yok?

Karaman’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Sabaha karşı başlayan karla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı şehir merkezinde 5 santimi bulurken, yüksek kesimlerde 30 santimi geçti. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor. Buzlanma nedeniyle çekicilerin yolda kalması ve makas atması üzerine zaman zaman Karaman-Mersin yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışma yürütürken, bölge trafik ekipleri de araçların geçişlerini kontrollü bir şekilde sağlıyor.

Karaman'da okullar tatil mi?

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi. Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.