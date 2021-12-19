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Eğitim Karaman okullar tatil mi yarın? Karaman hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Karaman okullar tatil mi yarın? Karaman hangi ilçelerde okullar tatil?

Karaman okullar 20 Aralık tatil mi? Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Karaman’da da kar yağışı etkili oluyor. Peki, Karaman’da okullar tatil mi? Yarın Karaman’da okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 22:38:00 -
Karaman okullar tatil mi yarın? Karaman hangi ilçelerde okullar tatil?

Karaman’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Karaman okullar tatil olacak mı yarın?

Karaman okullar tatil mi yarın? Karaman hangi ilçelerde okullar tatil?

Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Başyayla Kaymakamlığının sosyal medya hesabından “Kaymakamlığınca ilçemizde oluşan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

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