Karaman okullar tatil mi? Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Karaman’da okullar tatil mi?

Karaman'da yarın okul var mı? Karaman'da yarın okul tatil mi edilecek? Okullar bugün tatil mi? 20 Aralık Pazartesi günü okullar açık mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karaman hava durumu raporunu açıkladı. Karaman’da pazartesi gün kar yağışı etkili olması bekleniyor. Karaman’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehrin birçok noktasında etkili olan kar yağışı sonrası ‘Karamanda okullar tatil mi?' sorusu da öğrenciler tarafından araştırılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi mi? İşte Karaman kar tatili detayları...

Karaman'da yarın okullar tatil mi? Türkiye soğuk havya teslim oldu. Soğuk havaya yağış da eklenince veliler öğrenciler hangi illerde okulların tatil olacağını araştırmaya başladı. Birçok kişi "Kar tatili var mı?" , "Karaman'da okullar tatil mi?" , "Karaman'da yarın okul var mı?" sorularının cevabını araştırıyor.

Karaman'da yarın okullar tatil mi?

20 Aralık Pazartesi Karaman, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler’de yarın okul var mı? Karaman Valiliğinden 20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Karaman hava durumu

Karaman'da yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Karaman hava durumu tahminleri: