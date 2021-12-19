  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yalancı Ahmet Akın utanmadan aynı yalanda ısrar ediyor!

Maden ocağında göçük! Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı

Böyle skandal görülmedi: ‘Tecavüz’ olayı üzerinden ittifak yaptılar!

JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı

Maden ocağındaki göçüğün ardından Bakan Dönmez'den ilk açıklama!

Maden ocağında göçük! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Bengi Başer'den 'yok artık' dedirten 'aşı' itirafı! Beyinde "mini minnacık" pıhtılar atabilirmiş ama önemli değilmiş

DEVA’lı ismin ‘ikiyüzlü’ tavrı ‘pes’ dedirtti: Hem mağduru oynadı ve hem de mağduriyeti yok eden AK Parti’ye çaktı!

İşte SİHA raporu! O ülkelerde bakın kaç "cesed"i var

Rus pilottan şok “Bayraktar” itirafı! Lehimize sonuçlanmaz
Eğitim Karaman okullar tatil mi? Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Karaman’da okullar tatil mi?
Eğitim

Karaman okullar tatil mi? Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Karaman’da okullar tatil mi?

Karaman’da yarın okular tatil olacak mı? Karaman’da okullar tatil mi? Meteoroloji’nin hava tahminlerine göre Karaman'da kar yağışı etkili olurken, Karamanlı öğrenciler ve veliler Karaman’da okullar tatil mi? sorusunu sormakta. Yarın Karaman’da okullar tatil mi? Karaman’ı etkisi altına alan kar yağışı sonrası ‘Karaman’da okullar tatil mi?' sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte Karaman kar tatili haberi. Peki Karaman okullar tatil mi? Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Karaman’da okullar tatil edildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 12:10:00 - 2021-12-19 12:11:56
Karaman okullar tatil mi? Karaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Karaman’da okullar tatil mi?

Karaman'da yarın okul var mı? Karaman'da yarın okul tatil mi edilecek? Okullar bugün tatil mi? 20 Aralık Pazartesi günü okullar açık mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karaman hava durumu raporunu açıkladı. Karaman’da pazartesi gün kar yağışı etkili olması bekleniyor. Karaman’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehrin birçok noktasında etkili olan kar yağışı sonrası ‘Karamanda okullar tatil mi?' sorusu da öğrenciler tarafından araştırılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi mi? İşte Karaman kar tatili detayları...

Karaman'da yarın okullar tatil mi? Türkiye soğuk havya teslim oldu. Soğuk havaya yağış da eklenince veliler öğrenciler hangi illerde okulların tatil olacağını araştırmaya başladı. Birçok kişi "Kar tatili var mı?" , "Karaman'da okullar tatil mi?" , "Karaman'da yarın okul var mı?" sorularının cevabını araştırıyor. 

Karaman'da yarın okullar tatil mi? 

20 Aralık Pazartesi Karaman, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler’de  yarın okul var mı? Karaman Valiliğinden 20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Karaman hava durumu

Karaman'da yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Karaman hava durumu tahminleri:

karaman hava durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay