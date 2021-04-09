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Eğitim Karaman liseleri taban puanı 2021 |Karaman liseleri kontenjanları
Eğitim

Karaman liseleri taban puanı 2021 |Karaman liseleri kontenjanları

LGS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, hedefledikleri liseye girebilmek için lise taban puanları ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Karaman liselerinin taban puanı ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:36:00 -
Karaman liseleri taban puanı 2021 |Karaman liseleri kontenjanları

Ortaokul son sınıf öğrencileri, LGS için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Gelecekleri için yoğun bir şekilde ders çalışanlar öğrenciler, LGS sınavı için gün sayarken bir yandan da hedefledikleri liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Karaman liseleri taban puanı 2021, Karaman liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Karaman liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Karaman lise taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

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