Karalahana nelere iyi gelir? Vitamin deposu karalahananın inanılmaz faydaları

Karalahana, turpgiller familyasına ait geniş ve kalın yaprakları olan; kış sebzesi olarak yetiştirilen ve yaprakları koyu yeşil olan bir lahana çeşididir. Hem pişirilmiş hem de çiğ olarak tüketilebilen karalahana, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olmakla beraber insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilmektedir.

Karalahana nelere iyi gelir?

Alternatif tıpta özellikle kemik ağrıları ve sindirim sorunlarında kullanılan karalahana, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Yapılan birçok araştırma karalahananın kanserli hücreleri azalttığını ve kan yapıcı özelliği ile birlikte kansızlığa birebir geldiğini göstermiştir. Uzmanlar karalahananın kasları güçlendirdiğini söylemektedir.

İşte karalahananın mucizevi faydaları

- C vitamini bakımından da oldukça zengin olan karalahana, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hemen hemen her hastalığa karşı korur.

- İçerdiği potasyum sebebiyle kan dolaşımını dengeler.

- Güçlü bir idrar söktürücüdür. Ayrıca böbrek bezlerinin fonksiyonlarını arttırır, taş ve kum oluşumunu engeller.

- Vücuttaki iltihaplanmaları atmada oldukça etkilidir.

- Karalahana K vitamini açısından çok zengindir. Bu özelliği ile beynin konsantrasyon gücünü arttırır.

- Kalp hastalıklarına birebir gelir. Kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürür.

- Beta karoten bakımından da oldukça zengindir. Özellikle katarakt oluşumunu engeller.