Karaktersiz Avrupa! Hastanede katliam yapan siyonistlere Scholz'dan skandal ötesi savunma!
Almanya Başbakanı Scholz, Gazze'deki hastane saldırısı sonrası işgalci rejime destek mesajı yayınladı.
Almanya Başbakanı Scholz, Gazze'deki hastane saldırısı sonrası işgalci rejime destek mesajı yayınladı.
Katil destekçisi Scholz, vahşi saldırının ardından sosyal medya hesabından katil siyonistlere destek mesajı yayımladı. Scholz mesajında, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Bir devletin vatandaşlarını koruma görevi vardır." ifadeleri ile sivil katliamını meşru göstermeye çalıştı.
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