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Dünya Karaktersiz Avrupa! Hastanede katliam yapan siyonistlere Scholz'dan skandal ötesi savunma!
Dünya

Karaktersiz Avrupa! Hastanede katliam yapan siyonistlere Scholz'dan skandal ötesi savunma!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 09:26:00 -
Karaktersiz Avrupa! Hastanede katliam yapan siyonistlere Scholz'dan skandal ötesi savunma!

Almanya Başbakanı Scholz, Gazze'deki hastane saldırısı sonrası işgalci rejime destek mesajı yayınladı.

Almanya Başbakanı Scholz, Gazze'deki hastane saldırısı sonrası işgalci rejime destek mesajı yayınladı.

Katil destekçisi Scholz, vahşi saldırının ardından sosyal medya hesabından katil siyonistlere destek mesajı yayımladı. Scholz mesajında, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Bir devletin vatandaşlarını koruma görevi vardır." ifadeleri ile sivil katliamını meşru göstermeye çalıştı.

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Yorumlar

YORUM

EVET İŞTE BU YAHUDİ TÜREMELERİNİN SAVUNMALARI(ŞEREFSİZLİKLERİ) İSRAİLE DESTEK VERMELRİ TÜM BİZ MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ BİZ MÜSLÜĞMANLARA ÖRNEK OLSUN AMA O ÖRNEĞİ ALACAJK MÜSLÜMANDA KALMADI YUH BİZE YUH BİZE TÜM BEN MÜSLÜMANIM DEYİPTE SÜT DÖKMÜŞ KEDİ GİŞBİ OLANLARA ULAN EĞER MÜSLÜMAN DEVLETLERİ GAZZENLİ MÜCAHİD KARDEŞLERİMİZE DESTEĞİN EN AZINI VERSEYDİLER YAHUDİ VE ABD ORADA İLA CEHENNEME ZÜMERA YAPARLARDI AMMA ÖYLE MÜSLÜMAN KALMAMIŞ

Mehmedim

Almanya Başbakanı ve Amerikan köpeği Scholz elbette Siyonistlerin yardakçılığını yapacak.Almanya'daki Türk vatandaşları da bunu görerek bu lere asla Oy vermesinler..
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