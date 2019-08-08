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Karaköprü’de yol çalışmaları devam ediyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için ilçede yeni yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
Karaköprü’de yol çalışmaları devam ediyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için ilçede yeni yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.


Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği sürüyor.İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda yeni yollar açan Fen İşleri ekipleri açıldıktan sonra alt yapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşeyerek yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Ayrıca deforme olmuş yollarda ve kaldırımlarda da onarım ve yama çalışması yapan ekipler, ilçe genelinde aynı anda farklı mahallelerde çalışıyor.


Her geçen gün büyüyen ilçede en önemli ihtiyacın yol olduğuna dikkat çeken Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol çalışmalarına yoğunluk vererek özveriyle çalıştıklarını kaydetti. Başkan Baydilli şunları söyledi:


“Karaköprü ilçemiz her yıl kaydettiği büyüme oranıyla Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi konumunda bulunuyor. Bu büyümenin neticesinde tabi yeni ihtiyaçlar meydana geliyor ve biz de bunları karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde yapılaşmanın fazla olduğu, nüfusun hızla arttığı mahallelerimizde yeni yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kış aylarında çamurlu yollarda sıkıntı çekmemesi için de açtığımız yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları biter bitmez kilitli parke döşeme işlemi yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dahilinde yol çalışmaları, deforme yollarda onarım işlemleri sürüyor. Yeni açılan ve yenilenen yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”


Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
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