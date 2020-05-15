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Karaköprü’de yeni yol çalışması

Karaköprü Belediyesi ilçenin her yerinde yol ağını genişletiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:52:18 -
Karaköprü’de yeni yol çalışması

Karaköprü Belediyesi ilçenin her yerinde yol ağını genişletiyor.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yeni yapıların oluştuğu mahallelerde Fen işleri ekipleri yeni yol açma ve kilitli parke çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Seyrantepe Mahallesinde yeni yapıların fazla olması ve nüfusun her geçen gün artması nedeniyle doğan yol ihtiyacını karşılamak üzere yeni yollar açılırken, vatandaşların daha rahat ulaşım yapmaları için deforme olmuş yerlerde onarım çalışmalarına ara vermeden devem ediyor. Karaköprü belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından titizlikle yürütülen yol açma ve parke taşı döşeme çalışması önceden belirlenen program dahilinde sürdürülüyor. Vatandaşların yaşam alanlarıyla ilgili her türlü talebini karşılamaya çalışan belediye, ilçe merkezinde olduğu gibi merkeze uzak olan mahallelerde de yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ediyor.


Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.

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