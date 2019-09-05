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Karakol polislerinin çalışma saatleri düşürülüyor

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatı ile polisin motivasyon ve verimliliğini artırmak için bu ayın ortasından itibaren 8/24 sistemine geçilecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:23
Karakol polislerinin çalışma saatleri düşürülüyor

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatı ile polisin motivasyon ve verimliliğini artırmak için bu ayın ortasından itibaren 8/24 sistemine geçilecek.


İstanbul’da yakın zaman önce Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde pilot olarak uygulanan ve başarı sağlanan “8 saat çalış 24 saat istirahat et” sisteminin il genelindeki 124 polis merkezi amirliğinde de uygulanması için harekete geçildi. Buna göre son atamalarla bin polis takviyesi daha yapılarak personel sayısı 5 bin 100’e çıkarılan polis merkezi amirlikleri bu ayın ortalarından itibaren 8/24 sistemine geçilecek. Planda arzulanan performans elde edildiği takdirde mevcut çalışma sisteminin diğer ekiplerde de uygulanacağı öğrenildi.Üç yıl önce yaşanan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası İstanbul Emniyetindeki mesai sistemi 12/12’ye yükseltilmiş, 26 Şubat 2018’de ise 12/24’e geri çekilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:23
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