  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi'nde 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. TRT'nin kulesi kaldı, o da kısa zamanda kaldırılacak"
Ekonomi

Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi'nde 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. TRT'nin kulesi kaldı, o da kısa zamanda kaldırılacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:05:16 -
Karaismailoğlu: "Çamlıca Tepesi'nde 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırıldı. TRT'nin kulesi kaldı, o da kısa zamanda kaldırılacak"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti
Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıl..
Kıskanç ABD’den Türkiye’ye S-400 çağrısı
Dünya

Kıskanç ABD’den Türkiye’ye S-400 çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo S-400’ler ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ dedi.
Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!
Spor

Maç öncesi Türkiye’nin rakibi Rusya’yı şoke eden gelişme!

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde corona virüsü şoku yaşanıyo..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay