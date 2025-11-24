Karahasanoğlu’ndan İmralı’ya itiraz edenlere Hodri Meydan! İmralı’ya gitmeyenleri, alkışlayacağım, bir şartla..

ALİ KARAHASANOĞLU

Geçtiğimiz haftanın tartışma konusu Terörsüz Türkiye amaçlı kurulan komisyondan İmralı’ya milletvekilleri gitsin mi, gitmesin mi konusu idi..

Nihayetinde karar verildi.

“Gidilsin” denildi..

CHP itiraz etti.

Yeni Yol itiraz etti.

İyi Parti, komisyona hiç üye vermemişti, o da itiraz etti.

Bu haftaki tartışma konumuz da, öyle görünüyor ki, yine “İmralı’ya gidildi. Niye gidildi, kim gitti, kim gitmedi” üzerinden olacak..

Benim de gönlüm, İmralı’ya gidilmemesinden yana idi..

Ama, İmralı’ya gitmeyenlere, gidilmesini istemeyenlere bir sorum var..

İmralı’ya gidilmemesini isterken, neyi amaçlıyorsunuz.

Terör örgütüne meşruiyet kazandırılmamasını, öyle mi?

Ama burada bir mantık hatası yok mu?

Terör örgütü kendisini lağvetti..

Dolayısı ile, terör örgütünün başına gidilmiyor.

“İmralı’ya gidilmesine gönlüm elvermese de, Gidenlere itiraz etmemek için getirdiğin gerekçe bu mu?” diyecekler..

Hayır, benim gidenlere itiraz etmeme noktasındaki gerekçem bu değil..

Gerekçemi ifade etmek için, itiraz edenlere yönelteceğim sorularım var..

İmralı’ya gitmenin, terör örgütünü meşrulaştırma olduğunu söylüyorsunuz..

O zaman ben de size soruyorum:

Şu an Abdullah Öcalan, PKK’nın lağvedildiğini söylüyor. Böylece meşrulaştırılan bir örgüt de kalmamamış oluyor. Ama bunu bir kenara bırakıyorum..

HDP’li Abdullah Zeydan, “PKK sizi tükürüğü ile boğar” demişti..

Bunu söyledikten sonra, HDP hakkında kapatma davası açıldı..

CHP’li vekiller, “Abdullah Zeydan’ın o açıklamasını” bildikleri halde.. “HDP kapatılamaz. Kapatılmamalı” dediler..

İyi Parti, “Siyasi partiler kapatılmamalı” dediler..

Ahmet Davutoğlu ve diğerleri, benzer açıklamalar yaptılar..

Şimdi sorum şu:

PKK’yı lağvettiğini söyleyen Abdullah Öcalan ile görüşmek yanlış ise..

PKK’yı meşrulaştırma anlamına gelir ise..

“PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyen adamın, seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu söylemek, yerine kayyım atamasının yapılmaması gerektiğini söylemek, bu sözün düşünce hürriyeti olduğunu öne sürüp, partinin kapatılmasında gerekçe olamayacağını söylemek, PKK’yı meşrulaştırmak değil midir?

Size soruyorum, CHP’liler. İyi Partililer. Yeni Yolcular..

Yine, Selahattin Demirtaş’ın, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” sözü vardı.

Bu sözü ve benzeri açıklamaları sebebi ile tutuklandı.

CHP’liler, İyi Partililer itiraz ettiler, “Demirtaş tahliye edilmeli” dediler..

Apo’nun heykelini dikeceğini söyleyen Demirtaş’ın tahliye edilmesini istemek, suç işlemediğini söylemek, PKK’yı meşrulaştırmak değil midir?

İmralı’ya gidilmesine itiraz edenlerin maskelerini indirmeye devam edelim..

Diyarbakır Sur ilçesinde terör örgütü PKK özerklik ilan ettiğinde, ilçenin etrafına hendekler kazdığında.

Askeri operasyonu, “savaşta ancak kullanılacak silahlarla katliam yapıldığı” iftirası atarak mahkum etmeye kalkan Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ne imza atanlara, CHP’liler destek vermedi mi? İyi Parti o tarihte kurulmamıştı ama.. Sonraki süreçte destek vermedi mi? Ahmet Davutoğlu o tarihte Başbakan idi, o sözde akademisyenleri eleştirmişti. Ama sonraki süreçte, o da, o PKK sevici akademisyenlerle iş tutmadı mı?