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Gündem Karahasanoğlu’ndan Diyarbakır Cezaevi hatırlatması! Bu tehlikeyi kimse gündeme getirmedi
Gündem

Karahasanoğlu’ndan Diyarbakır Cezaevi hatırlatması! Bu tehlikeyi kimse gündeme getirmedi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör örgütü PKK’nın Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkencelerden nemalandığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Karahasanoğlu, Kuytul ve taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanılması hakkında, “Şimdi birileri de bu olaylar üzerinden yeni yeni terör örgütleri kurmaya kalkışıyor olabilirler. Dolayısıyla uyanık olmamız lazım” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 13:16:00 -

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul ve ekibi, polislerin kendilerine müdahalesini 28 Şubat'taki olaylar gibi göstermeye kalkıştı. Müdahalelerin geneli izinsiz toplanan kalabalığı dağıtmaya yönelik olsa da, bazı münferit olaylar dikkatlerden kaçmadı. Bazı polis memurlarının, yerde yatan ve herhangi bir mukavemet göstermeyen insanlara saldırması vicdanları yaraladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, önemli uyarılar yapıldı.

Karahasanoğlu, olayların 28 Şubat'la ilgisi olmadığını söyledi, ancak bazı haksız müdahalelere de karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Karahasanoğlu, “Haksız coplamaların Türkiye'ye de, Türkiye'nin huzuruna da hiçbir şekilde hizmet etmeyeceği kanaatindeyim. Bakın Allah korusun, PKK için, "Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkenceler..." diyoruz. Şimdi birileri de bu olaylar üzerinden yeni yeni terör örgütleri kurmaya kalkışıyor olabilirler. Dolayısıyla uyanık olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

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