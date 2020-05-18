Karahasanoğlu gazete arşivlerini yorumluyor: Arınç "ben ne ahmakmışım" demeden önce...

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Tv'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında 'gazete arşivleri'ni yorumlamaya devam ediyor. Karahasanoğlu, bugünkü programda arşivlerden ilk yorumuna FETÖ yayın organı Bugün Gazetesi'nin 2015 tarihli 'Silivri'de büyük risk' manşet haberi ile başladı.

Gazetenin, 'Yıllarca terörle mücadele eden polis müdürleri ile Gazeteci Hidayet Karaca, Silivri Cezaevi'nde DHKP/C'li tutuklularla aynı bölüme konuldu.' ifadelerini değerlendiren Karahasanoğlu, "FETÖ o tarihte, 'Biz DHKP/C'lilerle karşı karşıyayız. Onlarla mücadele ediyoruz' diyor. Peki FETÖ grubu, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarı Su Pehlivan'ın DHKP/C'li Grup Yorum sözcüsünün açlık grevi sebebi ile ölmesinden sonra yaptığı DHKP/C'lilere yönelik sempatizan paylaşımını nasıl değerlendirdi? 'Hakimi susturmak istiyorlar' diye. Şimdi siz bu DHKP/C'lilere düşman mısınız, dost musunuz? Geldiğimiz noktada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki siz DHKP/C'lileri işinize geldiği zaman kullanmışsınız. İşinize gelmediği zaman da 'biz bunlara düşmanız' demişsiniz." şeklinde konuştu.

Yıl 2016: Cumhuriyet'in Arınç'a desteği

Bülent Arınç'ın minarelerimizden okunan dualara tahammül edemediğini açıklaması ile son günlerde gündemde olduğunu hatırlatan Karahasanoğülu, Cumhuriyet Gazetesi'nin 2015 yılındaki 'Susturdular' başlıklı haberini yorumladı. "O tarihlerde henüz darbe yapılmamış, Bülent Arınç 'Ben ne ahmak adammışım?' dememişti." ifadesini kullanan Karahasanoğlu, "Söz konusu haberin yayınlandığı tarihte Bülent Arınç Turgut Özal Üniversitesinde bir konuşma yapacaktı. Turgut Özal Üniversitesi'ne Fatih Üniversitesinden sonra FETÖ'nün 2 numaralı üniversitesi diyebiliriz. Emniyet oradaki bazı oluşumları tespit ederek Bülent Arınç'ın konuşmasını iptal ediyor. Konferans iptal olunca Arınç'ın avukatlığına da Cumhuriyet Gazetesi soyunmuş." diye konuştu. Aynı gün PKK'lı teröristler tarafından öldürülen sivil Kürt vatandaşların haberinin tüm gazetelerde yer aldığını belirten Karahasanoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Berfo Ana'ya yasak' başlıklı haberine de dikkat çekti. Karahasanoğlu, "13 sivil Kürt vatandaşımızın katledilmesine sessiz kalan Cumhuriyet, cenazede bakanlara 'Buraya neden geldiniz?' denilerek tepki gösterildiğini yazmış. Berfo Ana'ya sahip çıkıyor gibi görünen Cumhuriyet Gazetesi 13 sivil insanın cenazesini manşetine almamış." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bedenimi çiğnemeden başkanlık gelmez

Özgür Düşünce Gazetesi'nin 2016 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildiği 'Bedenimi Çiğnemeden Başkanlık Gelmez' başlıklı haberini de değerlendiren Karahasanoğlu, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu Başkanlık Sistemi ile ilgili açıklamasında biraz savunma tarzında ifadeler kullansa da 'Bu ülkede kan akıtmadan başkanlık sistemini getiremezsiniz' demeye çalışıyor. Başkanlık Sistemi getirildi mi? Getirildi. Üzerinden 2 yıl geçti mi? Geçti. İktidar kan akıttı mı? Akıtmadı. Yani Kılıçdaroğlu'nun her zamanki gibi boş bir açıklaması."

Tutuklu Demirtaş'ın PKK yorumu: Özür dilesinler

Aynı sayfadaki Selahattin Demirtaş'ın 'Saldırının sorumluları özür dilesin' açıklamasına da değinen Karahasanoğlu, "Demirtaş, PKK terör örgütü tarafından 13 sivil Kürt'ün katledildiği saldırıdan dolayı sanki karşısında meşru bir güç varmış gibi özür istiyor. Senin muhatabın bir terör örgütü. Eylemlerinin tamamı terörist eylem. Diyor ki 'Örgütün doğru yaptığı işler var ama burada yanlış yapmışlar. Bu yanlış işten dolayı da özür dilesinler' Sen önce 13 sivil Kürt vatandaşı katleden PKK'yı lanetle ve sus." dedi.