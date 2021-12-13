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Spor Karagümrük'ten Volkan Demirel açıklaması
Spor

Karagümrük'ten Volkan Demirel açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçeceğine dair iddiaları yalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:26:00 -
Karagümrük'ten Volkan Demirel açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını cevapladı.

 

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını yanıtladı. İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'a Volkan Demirel açıklaması yaptı.

Hurma, iddiaları "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.

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