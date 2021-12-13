Karagümrük'ten Volkan Demirel açıklaması
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçeceğine dair iddiaları yalandı.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını cevapladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Volkan Demirel'in takımın başına geçirileceği iddialarını yanıtladı. İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'a Volkan Demirel açıklaması yaptı.
Hurma, iddiaları "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.